Rust Haritası, Call of Duty: Mobile'a Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare 2'nin en sevilen haritalarından Rust, Call of Duty: Mobile'a geliyor. Geliştirici stüdyo Activision, Rust’ın yanı sıra oyuna pek çok yenilik getirecek olan yeni güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde yayınlanacağını açıkladı.

Geçtiğimiz ekim ayında ücretsiz olarak iOS ve Android platformuna sunulan ve kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran Call of Duty: Mobile, önümüzdeki haftalarda heyecan verici bir içerik güncellemesi alacak. Oyunun resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin en sevilen haritalarından Rust’ın mobil sürüme geleceği duyuruldu.

Bununla birlikte söz konusu harita, CoD hayranlarının umduğu orijinal Modern Warfare 2 Rust haritası olmayacak. Bunun yerine, şu anda Call of Duty: Modern Warfare'de kullanılan haritanın güncellenmiş bir versiyonu olacak. Her şeye rağmen bu ikonik haritayı mobil versiyonda da görmek bir hayli sevindirici.

Call of Duty: Mobile'a gelecek Rust, Modern Warfare'de kullanılan haritanın güncellenmiş bir versiyonu olacak

Rust, CoD Mobile'ın test sunucusunda Kill Confirmed silahı, Capture The Flag modu ve Saloon adlı bir harita ile birlikte test ediliyordu. Yeni güncellemede Rust’ın yanı sıra bu içeriklerin de oyuna dahil edilmesi bekleniyor. Activision, henüz kesin bir tarih vermese de, güncellemenin mayısın ilk haftasında oyuncularla buluşacağı tahmin ediliyor.

Yeni güncellemenin mayısın ilk haftasında yayınlanması bekleniyor

Bu arada, Activision ve Sony Mobile iş birliğiyle düzenlenen Call of Duty: Mobile World Championship 2020 Turnuvası 30 Nisan’da başlayacak. Veteran veya üst sıralarda yer alan oyuncuların katılabileceği turnuvada 1 milyon doları aşkın ödül dağıtılacak. Turnuva hakkında daha fazla bilgi almak için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Dördüncü sezonu 1 Nisan’da başlayan Call of Duty: Mobile, tamamen ücretsiz olmasının da etkisiyle kısa sürede popülaritesini artırdı ve dünyadaki milyonlarca oyuncunun favori oyunlarından biri haline geldi. İlk olarak Ekim 2019’ta tarihinde piyasaya çıkan FPS oyununun, aradan geçen altı ayda 150 milyondan fazla kez indirildi.