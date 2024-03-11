Uzay araştırmaları ve teknolojisinde önemli bir gelişmeye imza atan Rusya ve Çin, önümüzdeki yirmi yıl içinde Ay'ın yüzeyine bir nükleer enerji santrali kurma planlarını açıklamıştı. Peki ama bu iki ülkenin beraber çalışma amacı nedir?

Ay’ın gizemli topraklarına adım adım yaklaşan insanlık, gökyüzünde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor.

Rusya ve Çin'in el ele verip 2035 yılına kadar Ay’ın sakin tozları üzerine nükleer enerji santrali dikme planları, doğal olarak bütün dünyanın ilgisini çekmiş durumda.

Ay'a nükleer enerji santrali kurma fikri, gelecekteki Ay üsleri için güvenilir bir enerji kaynağına duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor.

Ay'ın iki hafta süren gecesiyle sınırlı olan güneş panellerinin aksine nükleer enerji santrali, sürekli elektrik sağlayabilir ve uzun vadeli yerleşimi mümkün kılabilir.

Bu iş birliği çabası başarılı olduğu takdirde uzay araştırmalarında çığır açacak bir başarıya şahit olacakmışız gibi görünüyor.

Rusya Uzay Ajansı Başkanı tarafından ana hatlarıyla açıklanan ortak proje, Ay'ın yüzeyindeki bilimsel çalışmaları destekleyecek altyapının oluşturulması da dâhil olmak üzere kapsamlı bir Ay geliştirme programı öngörüyor.

Peki ama neden bu kadar önemli?

Rus-Çin Ay nükleer enerji girişimi, insanlığın Dünya dışı varlığını tesis etmede ileriye doğru atılmış cesur bir adımı temsil ediyor diyebiliriz.

Bu proje, istikrarlı bir nükleer enerji santrali sağlayarak Ay keşiflerinin önünü açabilir ve potansiyel olarak Dünya'nın ötesinde kalıcı üs oluşturabilir.

Proje üç aşamada hayata geçirilecek.

Birinci aşama, Rus ve Çin'in Ay'ı birlikte keşfederek Ay istasyonu için en iyi yeri belirlemeleri. Bu aşamada Rus tarafının Luna-Glob iniş aracını kullanmayı planladığı biliniyor.

İkinci aşama, Ay üssü için kontrol merkezi kurulması. Güç, iletişim ve ulaşım hizmetlerinin sağlanması için yörünge modülleri kurulacak.

Üçüncü aşama ise Ay yüzeyinin keşfedilmesi ve Ay istasyonu modüllerinin işlevselliğinin artırılması.

Çin'in uzay projeleri son birkaç yıldır yükselişe geçiyor.

Ülkenin Ay keşif çalışmalarının başındaki isim Wu Weiren, 2022 yılında Çin'in Ay'da kalıcı bir üssü desteklemek için kullanılacak yeni bir nükleer enerji santrali türü üzerinde çalıştığını açıkladı.

"Şu anda nükleer enerjinin yüksek güç ve uzun süreli tedarik sağlayabileceği yeni bir enerji sistemi geliştiriyoruz. İletişim tesisi de Ay ile Dünya arasında ya da Mars gibi diğer gezegenlerle iletişimi sağlayabilir." dedi.

Raporlar, tesisin bir megawatt güç üretebileceğini öne sürüyor ki bu da NASA'nın kendi Ay nükleer reaktörüyle üretmeyi planladığı bir kilowatt'lık reaktörden yaklaşık 100 kat daha fazla.

Bu projenin başarıya ulaşması, Ay'ın keşfi ve yerleşimine yönelik global ilgiyi artıracakmış gibi duruyor. Kim bilir belki de yakın zamanda tekrardan uzay yarışlarını görmeye başlarız.

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