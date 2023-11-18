NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uzun süredir bilinen ilk ahşap uyduyu uzaya fırlatmayı planlıyor. İyi de neden uzaya ahşap bir uydu fırlatmak istiyorlar?

Son birkaç yıldır Dünya gezegeni için sürdürülebilir yaşam konusunda çeşitli projeler geliştiriliyor. Ancak bu projeler, sadece yerküre için sınırlı kalmamışa benziyor. NASA ve Japonya'nın uzaya fırlatacakları uydu için ilginç bir projeleri var.

NASA ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), uyduların uzay uçuşunu daha sürdürülebilir kılmak amacıyla LignoSat ile beraber dünyanın ilk ahşap uydusunu uzaya fırlatmayı planlıyor.

Uzay ajanslarına göre bu uydu, manolya ağacından yapılacak ve sadece bir kahve kupası büyüklüğünde olacak.

2024 yılında uzaya fırlatılması planlanan ahşap uydu, gelecekte uzaya fırlatılacak uydular için bir ilham kaynağı olabilir. Çünkü ahşap maddesi uzay boşluğunda yanmayan, çürümeyen ve herhangi bir zarar görmeyen bir madde. Ancak Dünya yörüngesine girdiği andan itibaren atmosferde yanmaya ve parçalanmaya başlar. Bu da onu organik bir atık hâline getirir.

Bu yılın başlarında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından yapılan çalışmalarda ahşap uydu örnekleri test edildi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Sadece kahve kupası büyüklüğünde olan ahşap uydu, uzaya fırlatılmaya uygun görülüyor.

Peki neden başka bir ağaç değil de manolya ağacını kullandılar?

Bilim insanlarının Mayıs 2023 yılında yaptığı çalışmalarda, üç ağaç türünün test edildiği ve bu üç türün de uzay koşullarına maruz kaldıklarında herhangi bir deformasyon göstermediği görülüyor. 10 ay boyunca uzayda kalan bu üç ağaç türü, herhangi bir sıcaklık değişmesinden ve kozmik ışınlardan etkilenmedi.

Kiraz, huş ve manolya ağaçlarını test eden bilim insanları, manolya ağacında karar kıldılar. Çünkü manolya ağacı, diğer ağaçlara göre uydunun üretimi esnasında daha az deformasyon gösterdi ve diğer ağaçlara göre daha az büküldü. Bu da manolya ağacının uzayda daha uzun süre kalabileceğini gösteriyor.

Uzayda hâlihazırda tonlarca atık bulunuyor ve ahşap bir uydu fikri, ileride bu kirliliğin artmasını engelleyebilir.

Şu an Dünya yörüngesinde çalışmayan uydular ve kullanılmış roket parçaları gibi pek çok uzay çöpü bulunuyor. 9.300 tona kadar ulaşan bu atıklar, titanyum ve alüminyum gibi maddeler barındırdıkları için ortam ışığını daha da artırıyor. Bu da bilim insanlarının uzay gözlemlerini olumsuz derecede etkiliyor.

Ek olarak metalden yapılan uydular ve uzay araçlarının maliyeti daha yüksek. Ahşap uydular sayesinde bu maliyetlerin düşürülmesi planlanıyor ve eğer insanlık uzaya daha fazla uzay aracı gönderirse, Dünya için büyük bir tehlike yolda olabilir.