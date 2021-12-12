2020 yılının sonlarına doğru TikTok ve Rusya arasında başlayan gerginliğin ardından Rusya, kendi TikTok'u Yappy'yi yayınladı. Yappy, TikTok'la benzer bir arayüze ve aynı işleve sahip.

Günümüzün en popüler sosyal medya uygulaması olan TikTok, her gün milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Artık birçok akımın merkezi haline dönüşen TikTok, bazı ülkelerdeyse endişe yaratmaya başladı. Bu ülkelerden biri olan Rusya ise TikTok'a karşı harekete geçti.

Rusya, Çin merkezli ByteDance bünyesinde yer alan TikTok'un ülkedeki hakimiyetini azaltmak için kendi yerli uygulamasını geliştirdi. 'Yappy' isimli bu uygulama, 40 milyon TikTok kullanıcısının bulunduğu Rusya'da kullanıma sunuldu. Uygulamanın geliştirilme sürecindeyse hükümete yakın isimler rol oynadı.

TikTok'la aynı işleve sahip:

Yappy, temelde TikTok'tan neredeyse tamamen farksız bir uygulama. Kullanıcılar, tıpkı TikTok'ta olduğu gibi 60 saniye uzunluğa kadar olan videolar paylaşabiliyorlar. Uygulamanın arayüzü de yine TikTok'a fazlasıyla benziyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kızı, geliştirme sürecinde rol oynadı:

Uygulama, devlete ait gaz devi Gazprom'un bir yan kuruluşu olan Gazprom Media tarafından geliştirildi. Fakat geliştirilme sürecine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarından biri olan Katerina Tikhonova da dolaylı olarak yardım etti.

Uygulamanın geliştirilme sürecinde Katerina Tikhonova tarafından yönetilen bir kuruluş olan Innopraktika Vakfı'ndan destek alındı.

Rusya, TikTok rakibi olacak yerel bir uygulama geliştirme fikrini ilk olarak 2020 yılının sonlarına doğru ortaya koymuştu. Olayların başlamasına neden olan şeyse TikTok'un, Rus hükümetinin hükümeti eleştiren Alexei Navalny'yi desteklemek için izinsiz sokak protestolarına katılmaya teşvik eden paylaşımları silme talebini reddetmesiydi.