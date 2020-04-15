41 Kişinin Yanarak Öldüğü Uçak Kazasından Yeni Görüntüler

Geçtiğimiz yıl Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptıktan kısa bir süre yangın çıkması sonucunda 41 kişiye mezar olan uçak kazası, yayınlanan yeni görüntüleriyle kan dondurdu. İşte uçaktaki yolcuların hayatta kalma savaşı verdiği o anlar.

5 Mayıs 2019 tarihinde Moskova Şeremetyevo - Murmansk seferini yapan Sukhoi Superjet 100-95B tipi yolcu uçağı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptıktan kısa bir süre sonra alev topuna dönmüştü. Trajik kazada, 73 yolcu ve 5 kişilik mürettebatın bulunduğu uçaktaki 41 kişi, yanarak hayatını kaybetmişti.

Kazanın nedenini araştırmakla görevli olan Rusya Soruşturma Komitesi, korkunç kazanın yeni görüntülerini yayınladı. Bir yıl sonra ortaya çıkan videoda, uçağın alevler içinde yan kaydığı görülüyor. Uçağın durmasının ardından acil iniş takımları açılıyor ve içerdeki yolcular kendi çabalarıyla dışarı çıkıyorlar.

Yangının, uçağın sert inişi sırasında kuyruk kısmına aldığı darbe sonucunda çıktığı ifade edilmişti

Görüntülerde, kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğine tanıklık ediyoruz ancak bu çaba, 2’si çocuk 41 kişinin yaşamını yitirmesine engel olamadı. Her şeye rağmen bu korkunç kazadan 37 kişinin kurtulması da çok büyük bir şans. Zira, yayınlanan görüntüler, çok daha büyük bir trajedinin kıyısından dönüldüğünü gösteriyor.

Kazada toplam 41 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi kurtulmuştu

Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağındaki yangının, sert inişi sırasında kuyruk kısmına aldığı darbe sonucunda çıktığı söylenmişti. Kaza sonrası Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’dan Sputnik’e konuşan bir kaynak, uçak havalandıktan bir süre sonra mürettebatın iletişim sorunu olduğunu bildirerek, Şeremetyevo’ya dönüş izni istediğini aktarmıştı.

Üretici firma Sukhoi, 41 kişiye mezar olan Superjet 100 model uçağın 2017 yılında üretildiğini, geçtiğimiz yılın nisan ayında ise planlı bakımdan geçtiğini açıklamıştı. Yaşanan trajik kazanın ardından başlatılan soruşturmanın ne aşamada olduğu ise şu an için bilinmiyor.

Korkunç uçak kazasından kan donduran yeni görüntüler