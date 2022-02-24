Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon düzenlemesiyle iki ülke arasındaki savaş başladı. Peki, bu iki ülkenin askeri güçleri ne durumda. Ukrayna, dünyanın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Rusya'ya karşı ne yapabilir?

Bugün tüm dünya, sonrasında tarih sayfalarında yer alacak bir güne uyandı. Bir süredir askerlerini Ukrayna sınırına aktaran Rusya, pek çok farklı noktadan Ukrayna'ya saldırmaya başladı. Dünya liderlerinin açıklamalarının ardı ardına geldiği savaşla ilgili her saat yeni bilgiler geliyor. Rusya'nın daha ne kadar ileriye gideceği bilinmiyor, ancak amacının Ukrayna'nın başkenti Kiev'e girerek batı ülkeleriyle yakınlaşan Ukrayna yönetimini düşürmek olduğu düşünülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'n Ukrayna'ya karşı askeri operasyona başladıklarını açıklamasının ardından pek çok kişi iki ülkenin savaş güçlerinin ne durumda olduğunu merak etmeye başladı. Global Firepower Kuruluşu (GFP) 2022 verilerine göre bu iki ülkenin ordularının mevcut kapasitelerini karşılaştıracağız.

Rusya - Ukrayna askeri güç karşılaştırması

Rusya - Ukrayna arasında başlayan savaşta iki ülkenin askeri güçlerinin büyük önemi var. Özellikle son birkaç yıldır Rusya ile iyi ilişki halinde olmayan Ukrayna'nın askeri gücünü geliştirdiğini görüyoruz. Elbette Ukrayna'nın askeri gücünü geliştirmek için yaptığı çalışmalar Rusya'nın askeri gücünün karşısında hala zayıf kalıyor. Şimdi bu iki ülkenin askeri gücüne verilerle bakacağız.

Nüfus ve askeri güç

GFP verilerine göre Rusya, dünyanın en güçlü 2. ordusuna sahip. Ukrayna ise 140 ülkelik sıralamada 22. sırada yer alıyor. Toplam nüfusu 144 milyon olan Rusya'nın 850 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 200 bin de paramiliter kuvveti bulunurken 44 milyon nüfusu bulunan Ukrayna'nın 250 bin aktif askeri personeli, 250 bin rezerv personeli ve 50 bin paramiliter kuvveti var.

İki ülkenin finansal durumu

Askeri personel alanında bir üstünlüğü bulunan Rusya'nın diğer pek çok şey de olduğu gibi finansal konularda da Ukrayna'dan daha çok yatırım yaptığı görülüyor. GFP 2022 verilerine göre Rusya'nın savunma bütçesi 154 milyar dolarken Ukrayna'nın savunma bütçesi 11,8 milyar dolar seviyesinde. Uzun savaşlarda önemli bir hal alan dış borçlarda ise Ukrayna'nın iyi durumda olduğu görülüyor. Ukrayna'nın dış borcu 117 milyar dolarken Rusya'da 479,8 milyar dolar olduğu görülüyor.

Rusya - Ukrayna hava gücü

İki ülkenin hava güçlerini karşılaştırdığımızda Rusya tarafında büyük bir üstünlük sağlandığını görüyoruz. Ukrayna'nın toplam 318 uçağı bulunuyor. Bu uçakların 69 tanesi savaş uçağı. Ukrayna'nın diğer hava gücüne baktığımızda ise 29 adet saldırı uçağı, 32 adet taşıma uçağı ve 71 adet eğitim uçağı bulunuyor. Ukrayna'nın bunlar dışında 5 de özel görev uçağı var. Uçak dışında toplamda 112 adet helikoptere sahip Ukrayna'da 34 adet saldırı helikopteri yer alıyor.

Rusya'nın hava gücüne baktığımızda ise karşımıza toplamda 4173 uçak çıkıyor. Bu uçakların 772 tanesi savaş uçağı, 739 tanesi saldırı uçağı, 445 tanesi taşıma uçağı ve 522 tanesi eğitim uçağı olarak listeleniyor. Rusya'nın özel görevler için de 132 uçağı bulunuyor. Ayrıca 1543 helikopter bulunduran Rusya'nın bu helikopterlerden 544 tanesi saldırı helikopteri olarak hizmet ediyor.

Rusya - Ukrayna kara gücü

Hava gücünde Ukrayna'dan çok daha güçlü olan Rusya kara gücünde de aynı gücü gösteriyor. Arazi gücüne baktığımızda Ukrayna'da toplamda 2596 tank, 12.303 zırhlı araç, 1067 kundağı motorlu topçu sistemi, 2040 çekili topçu silah sistemi ve 490 çoklu roketatar sistemi bulunuyor.

Rusya tarafına baktığımızda ise toplamda 12.420 tank, 30.122 zırhlı araç, 6674 kundağı motorlu topçu sistemi, 7571 çekili topçu silah sistemi ve 3391 çoklu roketatar sisteminin yer aldığını görüyoruz.

Bu verilerin üzerine toplam askeri personel de dahil olduğunda karşımıza yine Rusya lehine sonuçlanan bir manzara çıkıyor.

Rusya - Ukrayna deniz gücü

Diğer her şeyde olduğu gibi denizde de üstünlüğün Rusya lehine olduğunu görüyoruz. İki ülkenin deniz kuvvetlerine baktığımızda Ukrayna'da çeşitli amaçlara hizmet eden 38 adet deniz gücü bulunuyor. Bunlar arasında sadece 1 adet fırkateyn ve 1 adet korvete sahip Ukrayna'da muhrip ve denizaltı bulunmuyor. Rusya'da ise 605 deniz gücü bulunurken bunlar arasında 1 adet uçak gemisi, 70 denizaltı, 15 muhrip gemisi, 11 fırkateyn ve 86 korvet bulunuyor.

Bu askeri güçlere baktığımızda Rusya'nın çok ciddi bir üstünlüğünün olduğunu görüyoruz. Savaşlarda önemli olan etkenlerden enerji ihtiyacında da Rusya'nın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Ukrayna'nın 32.000 varillik petrol üretimi karşısında 10.760.000 varille üstünlüğünü koruyan Rusya, enerji konusunda dışa bağımlı olmayan sınırlı ülkeler arasında yer alıyor.

Bugün sizlere Rusya - Ukrayna arasındaki askeri gücün karşılaştırmasını sunduk. Umarız savaş büyümeden ve daha fazla can kaybı yaşanmadan son bulur. Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili bilgileri canlı olarak takip etmek isterseniz buraya tıklayarak sürekli güncellediğimiz içerimize ulaşabilirsiniz.