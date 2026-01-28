Saç Telinden Bile Daha İnce “Akıllı Fiber Çip” Geliştirdi [Video]

Çinli bilim insanları, bir saç telinden bile daha ince olan akıllı fiber çip geliştirmeyi başardı. Peki bu çip hangi alanlarda kullanılacak?

Bilim insanları, çipleri artık neredeyse görünmez hâle getirmeyi başardı. Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan saçından bile daha ince bir ipliğin içine güçlü bir bilgisayar sistemi yerleştirdi. “Fiber çip” adı verilen bu teknoloji, akıllı kıyafetlerden beyin implantlarına, robotik cerrahiden nörolojik hastalıkların tedavisine kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip.

Yeni geliştirilen bu ultra ince fiber çip, klasik giyilebilir teknolojilerden farklı olarak elektronik devreleri kumaşın yüzeyine değil, doğrudan ipliğin içine yerleştiriyor. Üstelik bunu spiral ve katmanlı bir yapıyla yaparak esnekliği de koruyor. Sadece 1 milimetrelik bir fiber parçasında yaklaşık 10 bin transistör bulunuyor. Bu, bir kalp pilinin işlem gücüne eşdeğer. Fiber uzunluğu bir metreye çıkarıldığında ise teorik olarak bir masaüstü bilgisayar seviyesinde işlem gücü elde etmek mümkün.

Tıbbi uygulamalarda velinimet olacak

Her bir fiber direnç, kapasitör ve diyotları da içinde barındırarak hem dijital hem de analog sinyalleri işleyebilen kapalı bir sistem oluşturuyor. Yaklaşık 50 mikrometre kalınlığındaki bu iplikler, insan dokusuna benzer yumuşaklıkta olduğu için özellikle tıbbi uygulamalar açısından büyük avantaj sağlıyor.

Araştırmacılara göre bu teknoloji Parkinson, epilepsi ve felç gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek akıllı beyin implantlarının önünü açabilir. Ayrıca fiber çiplerle üretilen “akıllı eldivenler”, doktorların uzaktan robotik ameliyatlarda dokuların sertliğini hissedebilmesine bile imkân tanıyabilir.

Dayanıklılık testlerinden de geçmeyi başardı

Dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçen fiberler 10 binden fazla bükülmeye, %30 esnemeye, 100 kez yıkanmaya, 100 derece sıcaklığa ve hatta 15,6 tonluk basınca dayanabildi. Üstelik mevcut çip üretim teknolojileriyle uyumlu olduğu için seri üretim de mümkün.

Araştırma ekibi şu anda bir hastaneyle birlikte bu fiber çipleri kalp-damar cerrahisinde kullanmak üzere uyarlamaya çalışıyor. Bilim insanlarının hayali ise net... Bir gün elektronik kumaşların, bugünün telefonları ve bilgisayarları kadar hızlı ve etkili şekilde bilgi alışverişi yapması. Yani gelecekte giydiğimiz tişört sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda bir bilgisayar, bir doktor veya bir rehber bile olabilir... Kim bilir?