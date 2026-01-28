Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Saç Telinden Bile Daha İnce “Akıllı Fiber Çip” Geliştirdi [Video]

Çinli bilim insanları, bir saç telinden bile daha ince olan akıllı fiber çip geliştirmeyi başardı. Peki bu çip hangi alanlarda kullanılacak?

Saç Telinden Bile Daha İnce “Akıllı Fiber Çip” Geliştirdi [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bilim insanları, çipleri artık neredeyse görünmez hâle getirmeyi başardı. Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden araştırmacılar, insan saçından bile daha ince bir ipliğin içine güçlü bir bilgisayar sistemi yerleştirdi. “Fiber çip” adı verilen bu teknoloji, akıllı kıyafetlerden beyin implantlarına, robotik cerrahiden nörolojik hastalıkların tedavisine kadar pek çok alanda devrim yaratma potansiyeline sahip.

Yeni geliştirilen bu ultra ince fiber çip, klasik giyilebilir teknolojilerden farklı olarak elektronik devreleri kumaşın yüzeyine değil, doğrudan ipliğin içine yerleştiriyor. Üstelik bunu spiral ve katmanlı bir yapıyla yaparak esnekliği de koruyor. Sadece 1 milimetrelik bir fiber parçasında yaklaşık 10 bin transistör bulunuyor. Bu, bir kalp pilinin işlem gücüne eşdeğer. Fiber uzunluğu bir metreye çıkarıldığında ise teorik olarak bir masaüstü bilgisayar seviyesinde işlem gücü elde etmek mümkün.

Tıbbi uygulamalarda velinimet olacak

Her bir fiber direnç, kapasitör ve diyotları da içinde barındırarak hem dijital hem de analog sinyalleri işleyebilen kapalı bir sistem oluşturuyor. Yaklaşık 50 mikrometre kalınlığındaki bu iplikler, insan dokusuna benzer yumuşaklıkta olduğu için özellikle tıbbi uygulamalar açısından büyük avantaj sağlıyor.

Araştırmacılara göre bu teknoloji Parkinson, epilepsi ve felç gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilecek akıllı beyin implantlarının önünü açabilir. Ayrıca fiber çiplerle üretilen “akıllı eldivenler”, doktorların uzaktan robotik ameliyatlarda dokuların sertliğini hissedebilmesine bile imkân tanıyabilir.

Dayanıklılık testlerinden de geçmeyi başardı

2

Dayanıklılık testlerinden de başarıyla geçen fiberler 10 binden fazla bükülmeye, %30 esnemeye, 100 kez yıkanmaya, 100 derece sıcaklığa ve hatta 15,6 tonluk basınca dayanabildi. Üstelik mevcut çip üretim teknolojileriyle uyumlu olduğu için seri üretim de mümkün.

Araştırma ekibi şu anda bir hastaneyle birlikte bu fiber çipleri kalp-damar cerrahisinde kullanmak üzere uyarlamaya çalışıyor. Bilim insanlarının hayali ise net... Bir gün elektronik kumaşların, bugünün telefonları ve bilgisayarları kadar hızlı ve etkili şekilde bilgi alışverişi yapması. Yani gelecekte giydiğimiz tişört sadece bir kıyafet değil, aynı zamanda bir bilgisayar, bir doktor veya bir rehber bile olabilir... Kim bilir?

Önemli Bir Eşik Daha Aşıldı: İnsansı Robotlar Artık Daha Doğal Konuşabilecek [Video] Önemli Bir Eşik Daha Aşıldı: İnsansı Robotlar Artık Daha Doğal Konuşabilecek [Video]
Artık Alırken İki Kere Düşünmeyeceksiniz: OLED Ekranlarda Yaşanan Kronik Sorunlar Çözüldü Artık Alırken İki Kere Düşünmeyeceksiniz: OLED Ekranlarda Yaşanan Kronik Sorunlar Çözüldü
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

Samsung Galaxy S26 serisinde en ucuz modeli gönül rahatlığıyla alabileceksiniz

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

"Forza Hiç Gerçekçi Değil" Diyenlere: Forza Horizon 6'daki Mekânlarla Gerçek Hâlleri Karşılaştırıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

5G’yi Sollayan Kablosuz Devrim: Saniyede 120 Gbps Veri Aktarım Hızına Ulaşıldı!

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Su Krizi Tarih Olabilir: Güneş Enerjisiyle Deniz Suyunu İçme Suyuna Dönüştüren Cihaz Geliştirildi

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 270 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim