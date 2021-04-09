Sadece 1 Adet Üretilen OnePlus Nord LE Duyuruldu

OnePlus, şirketin PR projelerinden biri olarak yalnızca 1 adet üretilecek ve çekiliş ile OnePlus hayranlarından birine hediye edilecek OnePlus Nord LE'yi duyurdu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, rakipleriyle kıyaslandığında dar bir ürün yelpazesine ve nispeten küçük bir kullanıcı kitlesine sahip olsa da ortaya koymuş olduğu ilginç projeler ile teknoloji dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor. OnePlus, son olarak Nord LE adında “özel” bir akıllı telefon duyurdu ve teknoloji tutkunlarının kafasında büyük bir soru işareti oluşmasına neden oldu.

Her şeyden önce; OnePlus Nord LE’nin tam anlamıyla “yeni” bir akıllı telefon olmadığını belirtelim. Cihaz, geçtiğimiz yılın ortalarında duyurulan OnePlus Nord ile birebir aynı teknik özelliklere sahip. O halde OnePlus Nord LE tam olarak ne ve “LE” takısı almasına neden olan özelliği hangisi?

OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre OnePlus Nord LE, yalnızca 1 adet üretilecek. Bir başka deyişle Nord LE, teknik özellikleri ile değil üretim adedi ile “özel” bir telefon olacak. Sınırlı üretim akıllı telefonların birkaç yüz ya da birkaç bin adet piyasaya çıktığını görmüştük ancak OnePlus’ın Nord LE ile “sınırlı üretim” terimine yeni bir boyut kazandırdığını söyleyebiliriz.

OnePlus Nord LE, orijinal OnePlus Nord’da bulunmayan, sarı-mavi geçişli özel bir arka yüzey tasarımına sahip olacak. Ayrıca arka yüzeyin tasarımı, orijinal Nord’da olduğu gibi parlak değil, daha yumuşak ve ele oturan bir yapıda olacak. Cihazdan dünya üzerinde yalnızca 1 adet bulunacağından muhtemelen hiçbirimizin bu yüzeye dokunup deneyimleme imkanı bulunmayacak.

OnePlus Nord LE ile ilgili en ilginç detay, bu cihazın satışa sunulmak yerine çekiliş ile verilecek olması. Yarışmaya Türkiye’den katılım sağlanıp sağlanamadığı bilinmiyor ancak her halükarda şansınızı denemek isterseniz aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekiyor;