OnePlus Nord Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus'ın ha geldi ha geliyor diye uzun zamandır merakla beklenen ilk orta-üst seviye telefonu OnePlus Nord resmi olarak tanıtıldı. OnePlus, hem tasarım hem de donanım olarak amiral gemisi katili bir telefon ortaya çıkarmış durumda.

Bugüne kadar en güçlü amiral gemilerindeki özellikleri orta seviye telefonlardan hallice fiyatlarla karşımıza çıkararak geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başaran OnePlus, kısa süre önce gerçekleştirilen lansman etkinliği ile birlikte orta-üst segmentteki ilk akıllı telefonu olan OnePlus Nord’u tüketicilerin beğenisine sundu.

Özellikle son bir yıl içinde neredeyse tüm amiral gemisi akıllı telefonlarda gördüğümüz Infinity-O AMOLED ekran ile gelen OnePlus Nord, uçtan uca ekran tasarımı ile amiral gemisi modellerden geri kalmıyor. Ayrıca OnePlus Nord, önde iki, arkada dört olmak üzere toplam 6 kamerası ile seviyesinin en iddialı kamera performanslarından birini vadediyor.

OnePlus Nord tasarımı

Haberimizin başında da söylediğimiz gibi OnePlus Nord, Infinity-O tasarımlı bir ekran ile geliyor ve cihazın oldukça ince çerçevelere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, düz bir ekrana sahip olsa da arka tarafta yanlardan kavisli bir yüzeye sahip. Bu kavis, cihazın ele çok daha kolay oturmasını ve elden kolay kolay kaymamasını sağlıyor.

Sol üst köşede hap şeklinde bir delik bulunan ekran, 6,44 inçlik bir büyüklüğe sahip. 90 Hz ekran yenileme hızına sahip olan bu ekran, AMOLED panel sayesinde oldukça canlı ve gerçeğe yakın renkler sunuyor. OnePlus Nord, ekran noktasında kullanıcılara iyi bir video izleme ve oyun oynama deneyimi sunacak gibi görünüyor.

OnePlus Nord donanımı

OnePlus Nord, Qualcomm’un orta-üst segmentteki en iddialı işlemcisi Snapdragon 765G ile geliyor. Dahili 5G modeme de sahip olan bu işlemci, amiral gemilerini aratmayan bir performans vadediyor. Ayrıca OnePlus Nord, 12 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 256 GB’a kadar dahili depolama alanıyla bellek noktasında da amiral gemilerini aratmıyor.

4.115 mAh büyüklüğünde bir batarya ile gelen OnePlus Nord, ‘Warp Charge 30T’ adlı hızlı şarj teknolojisi ile 30 dakikada yüzde 70 şarj olabiliyor. Bu da OnePlus Nord’un bir günü rahatlıkla çıkaran bir kullanım süresi sunacağı, eksik kaldığı durumlarda ise kısa sürede şarj olarak kullanıma devam etmeyi mümkün kıldığını gösteriyor.

OnePlus Nord kamera

OnePlus Nord, orta-üst seviye bir akıllı telefon olmasına rağmen kamera performansıyla pek çok amiral gemisi modeli geride bırakmayı hedefliyor. OIS destekli f/1,75 diyafram açıklığına sahip 48 MP Sony IMX586 ana kameraya sahip olan OnePlus Nord’un arkasında ayrıca f/2,25 diyagram açıklığına sahip 8 MP 119 derece ultra geniş açı kamera ve f/2,4 diyafram açıklığına sahip çözünürlüğü açıklanmayan bir makro kamera bulunuyor. Dördüncü kameranın özellikleri tam olarak açıklanmazken OnePlus 8 Pro’da olduğu gibi bir renk filtresi olabileceği tahmin ediliyor.

Hap şeklindeki ekran deliğinde çift ön kamera bulunduran OnePlus Nord, 32 MP çözünürlüğünde Sony IMX616 sensör kullanan bir ana selfie kamerasına sahip. Bu kamera, grup selfie ve düşük ışık selfie özelliklerini de destekliyor. İkinci ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde ve 105 derecelik geniş açı sunuyor.

OnePlus Nord teknik özellikler

Ekran: 6,44 inç Full HD+ 90 Hz AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB/8 GB/12 GB

Depolama: 64 GB/128 GB/256 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + makro kamera

Ön Kamera: 32 MP + 8 MP

Batarya 4.115 mAh

İşletim Sistemi: Android 10

OnePlus Nord fiyatı