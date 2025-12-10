Tümü Webekno
En Kalabalık Ortamlarda Bile Sadece İstediğiniz Kişinin Sesini Duymanızı Sağlayan Kulaklık Geliştirildi

Henüz ticari kullanım için hazır olmayan fakat çok yakında pazara sunulduğunu görmemiz muhtemel olan bu yapay zekâ destekli kulaklık prototipi sektörde adından söz ettirecek gibi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar, gürültülü mekânlarda duyduğunu ayırt etmeye çalışanlar için çığır açıcı bir teknoloji geliştirdi. Yeni yapay zekâ destekli kulaklık prototipi, kalabalık bir ortamda konuştuğunuz kişilerin sesini otomatik olarak ayırarak arka plandaki kargaşayı susturuyor.

Restoran, kafe veya kalabalık toplantı odalarında tek bir sese odaklanmak çoğu insan için zor, işitme güçlüğü yaşayanlar içinse daha da yorucu. Yeni sistem bu sorunu çözmek için tasarlannış durumda.

Ürün henüz ticari kullanım için markalaştırılmadı

Kulaklıklar, konuşmalar arasındaki doğal “sıra alma” ritmini analiz ederek kimlerin sohbete dâhil olduğunu yalnızca 2–4 saniyede belirliyor. Ardından yabancı sesleri otomatik olarak filtreliyor.

Sistem, kullanıcı konuşmaya başlar başlamaz devreye giriyor ve beş kişiye kadar olan sohbetleri gecikme olmadan yönetebiliyor. 11 katılımcıyla yapılan testlerde, filtreli ses deneyimi netlik ve anlama açısından iki kat daha yüksek puan aldı.

Sistem hâlâ kusursuz değil ve özellikle birden fazla kişinin aynı anda konuştuğu kaotik durumlarda zorlanabiliyor ancak İngilizce, Mandarin ve Japonca üzerinde eğitilen modeller, erken testlerde umut verici sonuçlar vermiş durumda. Gelecekte bu dil desteği de daha fazla dil ile genişletilecek.

Peki siz böyle bir kulaklık satın alıp kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kablosuz Kulaklık

