Sadece Oyun Oynayarak Nasıl Steam Parası Kazanırsınız?

Steam'de sadece oyun oynayarak kazandığınız envanterlerle yeni oyunlar satın alabiliyorsunuz. Bu sistemi sizler için açıklamaya çalışacağız.

Steam'de oyun oynarken bazen ekranınızın sağ altında çeşitli başarım bildirimleri geldiğini görmüşsünüzdür. Bu başarımların bazıları sizlere Steam envanterinize eklenecek şekilde koleksiyon kartları veriyor. Eğer ki bu kartları biriktirmek veya seviye atlamak gibi bir derdiniz yoksa, Topluluk Pazarı'nda satışa çıkararak cüzdanınıza Steam parası ekleyebilirsiniz.

Öncelikle ilk yapmanız gereken Steam Guard'ı hesabınızda aktif etmek. Bunu dilerseniz Steam uygulaması üzerinden gerçekleştirebilir, dilerseniz de buraya tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Önemli bir not: Topluluk pazarında ürün satmadan en az 15 gün önce Steam Guard aktifleştirilmiş olmalı. Aksi taktirde 15 gün beklemeniz gerekiyor.

Steam Guard'ı aktif ettiysek şimdi her şey hazır demektir. Steam uygulamasında sağ üstteki kullanıcı adınıza tıklayın ve Profilimi Görüntüle sekmesine tıklayarak ilgili sayfaya gidin.

Yukarıda işaretlediğimiz Envanter sekmesine tıklayarak Steam envanterinize ulaşalım. Burada daha önce kazanmış olduğunuz koleksiyon kartlarına ulaşacaksınız. Öğelerinize bir göz atın; satılamayan öğelerde 'Pazarlanamaz' şeklinde bir ibare yer alacaktır. Eğer öyle bir ibare yoksa kartımızı hemen satışa sunabiliriz. Öncelikle satmak istediğiniz karta tıklayın ve 'Topluluk Pazarında Görüntüle' diyerek ilgili satış sayfasına ulaşın. Hemen altındaki 'Sat' butonunu daha sonra kullanacağız.

Bu sayfada kartınızın daha önce ne kadara satıldığına göz atabilirsiniz. İster tok satıcıyı oynar üst baremden fiyat verirsiniz, isterseniz de en düşük fiyatı verip hemen satılmasını sağlarsınız. Özellikle ay sonlarında 1 aylık koleksiyon kartınızı satmak ve hesabınıza patır patır paraların düşmesini izlemek müthiş bir zevk. Çok oyun oynayan biri için her ay en az 1-2 ücretsiz oyun demek oluyor bu. Böylelikle daha fazla oyun oynamak için de bir motivasyona sahip olmuş olursunuz.