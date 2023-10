Bilim insanlarının geliştirdiği yeni yöntem; mesafe, masraf ve zaman engellerini aradan kaldırma potansiyeline sahip.

Diyabet hastalığı, kanda bulunan glikoz yani şeker seviyesinin normalin üstüne çıkması ve buna bağlı olarak normalde glikoz içermemesi gereken idrarda, glikoza rastlanmasıyla ortaya çıkıyor. Kendisi ülkemizde, hatta tüm dünya genelinde en çok rastlanan hastalıklardan birisidir.

Her ne kadar, çok sık rastlamadığımızı düşünseniz de veriler dünya üzerindeki 400 milyondan fazla diyabet hastası olduğunu belirtiyor. Ve yine her ne kadar, basit bir hastalık izlenimi verse de dünyada her 6 saniyede 1 kişi diyabete bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu yüzden de teşhis edilebilmesi kritik önem taşıyor. Bilim insanlarının en güncel olarak attığı adım da hem doktorların hem de hastaların işini kolaylaştıracak gibi görünüyor.

Ses tanıma ve yapay zekâ, diyabet teşhisi için bir araya geliyor.

Mayo Clinic Proceedings’de yayımlanan çalışmada bilim insanları, 6 ila 10 saniye aralığındaki ses kayıtlarını basit sağlık bilgileriyle birlikte kullandı. Bunun sonucunda bireylerde tip 2 diyabet olup olmadığını ayırt edebilen bir yapay zekâ modeli geliştirdi. Söz konusu model, erkeklerde %86 doğruluk oranına sahipken kadınlarda bu oran %89’a çıkıyor.

Çalışmayı yapan Klick Labs araştırmacıları, aralarında hem tip 2 diyabetli olan hem de sağlıklı katılımcıların bulunduğu 267 kişiyi çalışmaya dahil etti. Araştırmacılar, bu kişilerin hepsinden, 2 hafta boyunca günde 6 kere belli bir cümleyi kaydetmelerini istedi. 2 haftalık süreç sonunda 18.000’den fazla kayıt elde eden araştırmacılar, diyabet hastalığı olmayanlarla olanların sesleri arasındaki 14 akustik farkı analiz etti.

İnsan kulağı tarafından ayrıştırılamayacak bu farklar, şaşırtıcı şekilde, diyabet hastası olan erkek ve kadınlarda da farklılık gösteriyordu. Sonuç olarak, daha önce de belirttiğimiz gibi bu yapay zekâ modeli; kadınlarda %89, erkeklerde ise %86’lık doğruluk payı ortaya koydu. Buradan sonrasında ise ekip, ses tanıma yoluyla teşhis yöntemini farklı alanlarda kullanmak istiyor. Diyabet öncesi ses yoluyla teşhis ve hipertansiyon, bu alanlardan bazıları.