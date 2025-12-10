Sadece Yaptığınız İşe Odaklanmanızı Sağlayan Bileklik Geliştirildi (Hayata Bakışınızı Değiştirecek)

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, çevredeki sıradan sesleri yükselterek yaptığınız işe odaklanmanızı sağlayan yeni bir bileklik üzerinde çalışıyor.

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, modern dünyanın bitmek bilmeyen dikkat dağıtıcı unsurlarına karşı beklenmedik bir çözüm geliştirdi. Bu yeni cihaz, günlük hayatın gözden kaçan küçük detayların seslerini büyüterek farkındalığı artırıyor.

SHAPE Lab ve Virtual Human Interaction Lab tarafından geliştirilen bu yenilikçi bileklik sistemi, iki bileğe takılan mikrofonlu kayışlardan oluşuyor. Cihaz, avuç içlerinin sürtünmesi, bir kalemin tahtaya sürtünmesi, kumaşların birbirine değmesi ya da akan suyun sesi gibi sıradan sesleri toplayıp güçlendirerek kulaklıklara iletiyor. Böylece kullanıcı, o an yaptığı işe daha fazla odaklanıyor ve dijital dünyadan uzaklaşıp gerçek dünyanın detaylarını yeniden fark ediyor.

Duyduğunuz sesler baştan aşağı değişiyor

Araştırmanın kıdemli yazarı ve SHAPE Lab direktörü Sean Follmer, günlük hayatımızın büyük kısmını beklerken ya da rutin işler yaparken telefon ekranında kaybolarak geçirdiğimizi “Hayat geçip giderken biz hâlâ ekranı kaydırıp duruyoruz. Bu cihaz, etrafımızın farkına varmamıza yardımcı oluyor.” ifadeleriyle hatırlatıyor.

Cihaz, kullanan kişiyi sözlü yönlendirmelerle değil, tamamen gerçek zamanlı seslerle “anda” tutuyor. İlk denemelerde 60 kişiyle yapılan deneylerde, ses artırımı alan katılımcılar hem daha yüksek farkındalık bildirdi hem de nesneleri daha uzun süre inceleyip merakla keşfetmeye yöneldi.

Araştırma ekibi şimdi cihazın uzun vadeli etkilerini incelemeyi, hatta terapi, kaygı bozuklukları ve ADHD gibi klinik alanlarda kullanım potansiyelini araştırmayı planlıyor.