Sağlık Bakanı Koca: Hatalıyım, Halkımdan Özür Dilerim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, katıldığı cenaze töreniyle ilgili olarak "Cenazelerde sosyal mesafenin kalkacağını öngörmeliydim. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımdan özür diliyorum." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularına yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz getirildiği söylenen 1 milyon aşı için 12 milyon dolar fatura kesildiğini iddia etmesi üzerine Bakan Koca'dan bir cevap geldi. Pandemi döneminde sürecin merkezinde durduğunu söyleyen Koca, "83 milyon vatandaşımıza eşit bir şekilde hizmet etme gayreti içindeyim." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara bu anlamda verilmeyecek hiçbir hesaplarının olmadığını söyleyen Koca, yarın yapılacak toplantıda detaylı bir açıklama yapacağını söyledi. 83 milyon vatandaşla birlikte mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini söyleyen Bakan Koca, katıldığı cenaze töreni ilgili olarak da herkesten özür diledi.

"Vatandaşlarımızdan özür diliyorum"

Bugün sıklıkla siyasi isimlerin bulunduğu cenaze törenine katılan Bakan Koca, "Özellikle pandemide salgının nasıl seyrettiğini hepimiz biliyoruz. Kalabalıklarda ve kapalı ortamlarda bu bulaşın daha az olduğunu biliyoruz ve bunu da ifade etmeye çalıştık. Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkacağını öngöremedim. Öngörmem gerekiyor muydu, evet gerekiyordu. Bu benim kusurum. Bu nedenle ben vatandaşlarımdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Herkesin eşit fedakarlık göstererek pandemi dönemine katkı sağlaması gerektiğini söyleyen Bakan Koca, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmaya gayret göstermemiz gerektiğini belirtti. Bakan Koca, bugün YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesine katılmıştı. Sağlık Bakanı, yarın TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüsle ilgili son durumla ilgili bilgilendirme yapacak.