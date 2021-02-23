Normalleşmeye En Yakın ve En Uzak Şehirler Hangileri?

1 Mart'ta başlayacak olan normalleşme süreci ile ilgili olacak önemli göstergeler gelmeye devam ediyor. 15-21 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan şehirler bazındaki 100 bin kişiye düşen vaka sayıları, normalleşmeye yakın ve uzak şehirlerin hangileri olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye'de 1 Mart itibarıyla yeni bir dönem başlayacak. Hayatımızı esir alan koronavirüs salgınına yönelik alınan bir karar ile 1 Mart ve sonrasında, yaşadığımız şehre göre hareket edeceğiz. Eğer bulunduğumuz şehirdeki salgın seyri olumlu ise kısıtlamalar gevşeyecek ve hayatımızı biraz daha aktif bir şekilde yaşayabileceğiz. Aksi durumda ise kısıtlamaların daha fazla artırılması bile konuşuluyor. O gün yaklaşırken gelen son bilgilerse hangi şehirlerin kısıtlamalardan kurtulup, hangilerinin kurtulamayacağı açısından önemli göstergeler veriyor.

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, bir süre önce şehirler bazında ortalamalar açıklamaya başladı. Bu ortalamalar da kısıtlamanın o şehir için kaldırılıp kaldırılmayacağının en önemli göstergesi olacak. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre bir şehirdeki 100 bin kişi için yapılan testte çıkan vaka sayısı 10 ve altındaysa düşük riskli, 11-35 arasında olan şehirler orta riskli, 36-100 arasında olan şehirler yüksek riskli ve 100 ile üzerinde olan şehirler ise çok yüksek riskli olarak gruplandırılacak, kısıtlamaların seyri de doğrudan bu rakamlara bağlı olacaktı. Peki Türkiye, kısıtlamaların kaldırılması için hangi konumda?

İşte kısıtlamaların kaldırılmasına en yakın ve en uzak olan 10 şehir

Sağlık Bakanlığı, 15-21 Şubat 2021 tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını yayınladı. Yayınlanan harita, illerimizin tümündeki 100 bin kişiye göre vaka sayılarını ortaya koyuyor. Yukarıdaki haritaya detaylıca baktığımızda ise hangi şehirlerimizin iyi durumda, hangi şehirlerimizin kötü durumda olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Örneğin şu beş il için durum iyiye gidiyor ve kısıtlamalar, 1 Mart itibarıyla bu şehirler için esnetilebilir;

Hakkari (3,21) Şırnak (3,91) Muş (8,51) Batman (8,71) Iğdır (10,43)

Öte yandan, durumu kritik seviyede olan şehirlerimizin sayısının da azımsanmayacak seviyede olduğunu açıkça ifade edebiliriz. Hatta son haftalık verilere göre ülkemizdeki "orta riskli" şehirlerin sayısı bile çok az. Haritanın geneli şu an için, Türkiye genelinde yüksek riskli ve çok yüksek riskli kategorilerinde olduğunu gösteriyor. Ülke genelinde durumu en kötü olan 5 şehrimiz ise şu şekilde;

Ordu (228,4) Giresun (217,51) Trabzon (207,54) Samsun (202,94) Rize (200,08)

Türkiye'nin megakentlerine baktığımızda, bu şehirlerimiz için de durumun pek iç açıcı olmadığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Ankara 35,39 ile İzmir ve İstanbul'dan iyi durumda. İzmir'de 100 bin kişiye düşen vaka sayısı 42,67 iken İstanbul'da ise bu oran, 68,23 olarak kayıtlara geçmiş durumda.