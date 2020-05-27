Türk Mühendis Grubundan Salgın Önlemi Konusunda Büyük Başarı

Koronavirüs salgınına tedbir amaçlı olarak bir grup mühendis, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacını karşılamak için başlatılan "3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi" ile sosyal yaşamın devamı için harekete geçti. 3D yazıcılarla özel tasarım siperliklerin yanısıra kapı kolu tutma aparatı gibi yaratıcı ürünler için çalışmalara başlayan ekip, bu zamana kadar yarım milyondan fazla yüz siperliği üretip dağıttı.

Covid-19 pandemisi için sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak amacıyla bir grup mühendis tarafından başlatılan “3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi” kapsamında, bugüne kadar yarım milyondan fazla üretilen yüz siperliği sağlık çalışanlarına verildi.

Yarım Milyonu Aşkın Siperlik Dağıtıldı

3 Boyutlu Destek Ekibi'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi olarak Covid-19 ile mücadele için bir araya gelen büyük bir aileyiz. Gücümüzü, ağa kayıtlı 3 binden fazla kişi ve kurumun tamamen gönüllü emeklerinden alıyoruz. 18 Mart 2020 tarihi itibariyle binlerce siperliği, gönüllü üreterek, sağlık personellerinin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamış olmaktan gururluyuz. Bu sürecin parçası olarak bireysel çabası ile, kendi kurum, isim ve markaları ile üretim yapan, hammadde desteğinde bulunan, ürünlerin dağıtımında rol alan herkese çok teşekkür ederiz."

Covid-19 salgını için çalışmalar yürüten bir grup mühendis, Türkiye'deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketini başlatmıştı. www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunan mühendisler, 81 ildeki gönüllü üreticiler sayesinde yarım milyondan fazla yüz siperliğin sağlık çalışanlarına ulaşmasını sağladı.

Kapı Kolu Tutma Aparatı Tasarladılar

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı, “Birçok ilde sağlık çalışanlarımızdan tarafımıza ulaşan yüz siperliği talepleri karşılanmış durumda, yeni gelen talepler için ise daha önce duyurduğumuz matbaa modelini üretip teslimatını yapmaya devam ediyoruz” dedi. Vardarlı, bu aşamadan sonra gönüllü üreticilerin yeni ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için üretim yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Covid-19 ile mücadelede acil destek yoğunluğu azalsa bile üretmeye devam edeceklerini söyleyen ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu noktada 3 Boyutlu Destek olarak günlük hayatta virüsün yayılmasını engellemek için yeni ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edeceğiz. Özel tasarımlı siperliklerden, kapı kulbu tutma aparatına kadar farklı sosyal yaşam ürünleri planladık.Bu yeni ürünleri 3 Boyutlu Destek olarak üretmek ve tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ürünlerin halkla buluşmasına dair dağıtım özelinde yerel yönetim ile görüşmelerimize başladık.”

Açıklamada, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesin www.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabildiği aktarıldı.