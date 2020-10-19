Sağlık Bakanlığı, Dolandırıcılara Ait İki Link Uyarısı Yaptı

Sağlık Bakanlığı resmi Twitter hesabından 3000 TL pandemi desteği ödemesi vaadiyle dolandırıcılık yapan sayfalara itibar edilmemesi istendi. Mesaj ve internet siteleri üzerinden insanlara ulaşan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı olarak tanıtıyor.

Koronavirüs pandemisi dönemiyle çok daha fazla ön planda görmeye başladığımız Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabından vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Sağlık Bakanlığı’na aitmiş izlenimi verilerek sahte telefon numarası ve web sayfaları ile insanlara ulaşıldığını belirten Bakanlık, yaptığı paylaşımda “T.C. Sağlık Bakanlığına aitmiş izlenimi verilen sahte bir telefon uygulaması kullanılarak vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Sahte web sitelerine ve bağlantılara tıklamayın, dijital güvenliğinizi tehlikeye atmayın.” ifadelerini kullandı.

Dolandırıcıların Sağlık Bakanlığı adına her aileye 3000 TL pandemi desteği ödemesi vaadiyle kısa mesajlar gönderdiklerini, ayrıca resmi kaynağı olmayan “edevlet-pandemidestekdetay.com” ve “trkisalt.com/pandemidestek” gibi yanıltıcı web sitelerinden insanlarla iletişime geçmeye çalıştıklarını belirten Sağlık Bakanlığı, bu ve benzeri yanıltıcı isimli web sitelerine ve bu sitelerdeki uygulamalara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

“Bilgiye resmi kaynaklardan ulaşın, doğru bilginin yayılmasına destek olun.” diyen Sağlık Bakanlığı, bu paylaşımın yanında sahte bir sayfa görüntüsünü de paylaştı.

İnternette dolandırıcılara karşı dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanlığı’nın bu uyarıları dışında internette pek çok dolandırıcı bulunuyor. Gerek telefon gerekse de internet siteleriyle insanlara ulaşan bu dolandırıcılar, banka bilgileri, kişisel bilgiler gibi değerli verileri hedefliyorlar. Bu sebeple bir sitenin güvenliğine emin olmadan değerli verilerimizi paylaşmaktan kaçınmalıyız.