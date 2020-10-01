BDDK’nın sitesiymiş gibi görünüp çeşitli kampanyalar sunduklarını iddia ederek banka müşterilerinin bilgilerini çalan dolandırıcılık sitelerine karşı Banka Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan bir uyarı geldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), online banka müşterilerini “BDDK tarafından düzenlenmiş” gibi görünen sahte internet sitelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Konuyla ilgili açıklama yapan BDDK, “Son dönemde kurumumuz tarafından düzenlenmiş gibi görünen sahte internet sitelerinin arttığı ve bu siteler vasıtasıyla banka müşterilerinin hedef alındığı görülmektedir” ifadeleri kullanıldı.

BDDK’nın isim ve logosuna ek olarak resmi internet sitesinin arka planının da taklit edilerek sahte siteler hazırlandığını söyleyen kurum, bu sitelere karşı tüm banka müşterilerinin dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Sahte sitelere karşı hukuki süreçler devam ediyor

Bu sahte sitelerin kullanıcılardan önemli bilgiler istediğini söyleyen BDDK, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yayınladı. BDDK’nın yaptığı açıkla şu şekilde:

“BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kampanyasına katılım, kredi kartı masraf geri ödeme kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi vaatler sunmakta ve kullanıcılardan T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.

Söz konusu sahte sitelere erişimin engellenmesi, sorumluların tespiti ve cezalandırılması için gerekli idari ve hukuki süreçler işletilmektedir. BDDK kredi veren bir kurum değildir ve kredi vermek, internet sitesi vasıtasıyla banka masraflarının iadesi gibi nedenlerle yukarıda bahsi geçen bilgileri talep etmemektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında fayda mülahaza edilmektedir.”

BDDK’nın açıklamalarından da görebileceğimiz üzere internette dolaşırken kişisel bilgilerimizi verdiğimiz sitelerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Resmi bir site olduğunu düşünseniz bile, aslında bu sitelerin bir kopyası olan sahte siteye kişisel bilgilerinizi verebilirsiniz. Bu sebeple özellikle bilgi girişi yapılan sitelere karşı çok daha dikkatli olmanız gerekiyor.