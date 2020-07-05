Sağlık Bakanlığı, Okullardaki Önlemler İçin Rehber Hazırladı

Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos’ta açılacak okullarda alınması gereken önlemlerle ve uyulması gereken kurallarla ilgili bir rehber yayınladı. Rehbere göre velilerin, okullar açılmadan önce taahhütname imzalaması gerekecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün, Türkiye’de de etkisini göstermesi sonrası ülkemizde uzun süredir ilköğretimden, üniversite kademesine kadar tüm okullar geçici olarak eğitime ara vermişti.

Milli Eğitim Bakanlığı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ülke genelinde eğitim öğretimin 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını ve 18 Haziran 2021 tarihine sona ereceğini duyurmuştu. Bu karar sonrası Sağlık Bakanlığı, okullarda koronavirüse karşı alınacak önlemlere ilişkin bir rehber yayınladı.

Okullarda koronavirüse karşı alınacak önlemler

Okulların, COVID-19’un bulaşması açısından riskli olduğu belirtilen rehberde okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü ifade edildi. Öğrencilerin, okula bırakılması ve alınması sırasında maske takılacağı ve sosyal mesafe kuralına uyulacağı belirtilirken velilerin de okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahhütname imzalayacağı açıklandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan rehbere göre veliler; ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumunda çocuklarını okula götürmeyeceklerine ve söz konusu durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahhütname imzalayacak. Ayrıca aile içerisinde de bu belirtilere rastlanması veya COVID-19 tanısı konulan kişi bulunması halinde de aynı süreç işleyecek.

Rehberde, ayrıca okullarda alınacak önlemlere de yer verildi. Buna göre öğrenci ve öğretmenler maske takacaklar. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorda el antiseptiğinin yanı sıra temassız ateş ölçer ve maske de bulundurulacak. İçeride bulunacak kişi sayısı, öğretmen ve öğrenciler dâhil olmak üzere 4 metrekareye bir kişi olarak düzenlenecek. Sınıf düzeninde 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak. Kantin ve yemekhane gibi toplu kullanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek.