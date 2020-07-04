Koronavirüs Hastalarından Örnek Almada Kullanılacak Robot

Araştırmacılar, grip ve koronavirüs gibi bulaşıcılık riski taşıyan hastalıklarda hastalardan örnek almada kullanılacak yeni bir robot geliştirdi. Joystick yardımıyla kontrol edilebilen robotun, sağlık çalışanlarının güvenliğini artırması bekleniyor.

Kore Makine ve Malzemeler Enstitüsü’nden (KIMM) mühendisler, gelecekte grip, COVID-19 ve burundan bakteriyolojik müdahale gerektiren işlemlerde sağlık çalışanlarının korunmasına yardımcı olmak için yeni bir robot geliştirdi. Henüz test aşamasında olan robotun, strep boğaz ağrısı gibi koşullarda hastanın boğazını sürüntü çubuğu yardımıyla temizlemek için kullanılması bekleniyor.

Bir hastaya koronavirüs testi yapmak için özel kişisel koruyucu ekipmanlar giymiş uzmanların, burundan veya genizden sürüntü çubuklarıyla örnekler alması gerekiyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu işlem, sağlık çalışanları için potansiyel olarak tehlike arz ediyor ve bulaşıcılık riski taşıyor. Daha sonrasında ise hastadan alınan bu örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınarak laboratuvar ortamında test ediliyor.

Kore’de geliştirilen robot sayesinde sağlık çalışanlarının güvenliği artacak:

Bu yeni geliştirilen robot sayesinde sağlık çalışanları, sürüntü çubuklarını robot yardımıyla hastanın burnuna veya test edilen duruma bağlı olarak boğazına yerleştirebilecek. Daha sonrasında çubuk, bir joystick veya uzaktan kumanda yardımıyla yönlendirilebilecek. Bu işlemler sırasında sağlık çalışanı, sesli iletişim sistemleri yardımıyla hastayla konuşabilecek.

KIMM’de görevli Dr. Joonho Seo, numunelerin doğrudan temas olmaması halinde bile yüksek riskli hastalık belirtisi gösteren kişilerden alınmasına yardımcı olacak bu teknolojinin, COVID-19 gibi yüksek riskli hastalıkların ve virüslerin taranmasını kolaylaştırarak pandemi ve salgın hastalıklar sırasında sağlık personelinin güvenliğine katkıda bulunacağını söylüyor.

Mühendisler, bu robot yardımıyla yeni tip koronavirüs veya diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanan sağlık çalışanlarının sayısının önemli bir ölçüde azalmasını bekliyorlar. Bununla birlikte ekip, robotların sıradan doktor ofislerinde ya da diğer sağlık hizmetlerinde de kullanılabilmesi için yeterince ucuz ve küçük hâle getirildiğinin de altını çiziyor.