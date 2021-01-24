Sahra Çölü'ne Son 42 Yılda 4. Kez Kar Yağdı

Dünyanın en sıcak çöllerinden bir tanesi olan Sahra Çölü, son 42 yılda dördüncü kez kar yağışı aldı. Cezayir'in kuzeybatısında kalan ve yüksek rakıma sahip kısım, bu hafta içerisinde kar yağışı aldı.

Dünyadaki en sıcak çöllerden bir tanesi olan Sahra Çölü, yayıldığı 9,4 milyon kilometre karelik alanla Afrika kıtasının yaklaşık 3'te 1'lik bir alanını kaplıyor ve dünyadaki en büyük sıcak çöl olarak biliniyor. Türkiye'nin 783 bin 562 km2'lik bir alana sahip olduğunu göz önüne alarak Sahra Çölü'nün ne kadar büyük olduğunu hayal edebilirsiniz.

183 metre yüksekliğe ulaşan kum tepelerine sahip olan Sahra Çölü'nde bu alanlar, çölün toplamda sadece %15'lik kısmını kaplıyor. Ancak bunun haricinde dağlar, platolar, çakıllı alanlar gibi birçok kısmı da bulunuyor. Dünyanın bu en kurak bölgelerinden bir tanesine son 42 yıl içerisinde dördüncü kez kar yağdı.

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne 19 Ocak Salı günü kar yağışı düştüğü açıklandı. Cezayir'in kuzeybatısında kalan kısma yağan kar, kum tepelerinde ilginç şekiller oluşturdu. Bu çöle daha önce 1979, 2016 ve 2018 yıllarında da kar yağışı düşmüştü. Bu sefer yağan karın farkı ise diğer yağışlar kadar yüksek kalınlıklara ulaşmamış olması.

NASA'dan yapılan açıklamaya göre çölün Atlas Dağları gibi yüksek rakıma sahip yerlerine kar yağışının düşmesi nispeten daha olası. 2018 yılında yağan karın uzaydan bile görülebilir olduğunu belirten NASA, Atlas Dağları'nın Fas tarafına bakan kısımlarına 2012 ve 2015'te de kar yağdığını belirtti.

Kar yağışının yaşandığı Ain Sefra, deniz seviyesine göre 1000 metre yüksekliğe sahip ve Atlas Dağları'yla çevrili. Yağıştan bir önceki gece bu bölgenin sıcaklığı -3 dereceye kadar düşüyor. Kar yağışı için gereken soğuk hava ve nem, Ain Sefra'da az da olsa bulunuyor. Tabii bu da bu bölgede çok nadir de olsa kar yağışı düşmesini sağlıyor.