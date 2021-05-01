Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen kripto para dolandırıcılığı, bu sefer sadece bir Twitter hesabı yardımıyla gerçekleştirildi. Kripto para borsası Binance’in Türkiye ayağı olduğunu iddia eden bir Twitter hesabı, paralarını katlayacağı iddiasıyla kullanıcılardan Bitcoin istedi. Sahte hesaptan paylaşılan cüzdana korkusuzca para atan kullanıcılar, yaklaşık 4 milyon 146 bin lirayı dolandırıcıya kaptırdı.

Bir türlü bitmeyen kripto para borsası dolandırıcılıklarına bir yenisi daha eklendi. Sahte Binance TR destek hesabıyla Twitter kullanıcılarını tuzağına düşüren dolandırıcılar, 8,66 Bitcoin değerinde bir vurgun gerçekleştirdi. Çalınan para, şu anki Bitcoin fiyatına göre 4 milyon 146 bin lira ediyor.

Haberlerinden dahi yorulduğumuz bu olaylar, sektörün yeniliğini fırsat bilip haksız kazanç elde etmek isteyenlerden kaynaklanıyor. Yani aslında kullanımı oldukça güvenli olan kripto paralar, kullanıcıların henüz yeterince bilgi sahibi olmaması nedeniyle birçok sahtekârlığa alet olabiliyor. Bunun son örneği de sahte Binance TR destek hesabı.

Kullanıcılar kendi elleriyle Bitcoin'lerini verdi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance’in Türkiye ayağının destek hesabı olduğuna kullanıcıları ikna eden @BinanceTrDestek adlı hesap, ödül vaadiyle birçok Twitter kullanıcısından Bitcoin çaldı. ‘5x ödül havuzu’ kampanyasıyla kullanıcılara yatırdıkları Bitcoin miktarının 5 katını vereceğini iddia eden hesap, toplamda 8,66 Bitcoin çaldı. Birçok kullanıcı, Bitcoin’lerini beşe katlama ümidiyle hesabın paylaştığı cüzdana kendi elleriyle para attı. Sonuç olarak, maalesef hesabın sahibi ya da sahipleri, yaklaşık 500 bin dolarlık bir dolandırıcılık gerçekleştirmiş oldular.

Büyük bağışlar yapılmış

Twitter’da aldığı şikayetler sayesinde kapatılan BinanceTrDestek hesabı, destek_bitcoin adıyla tekrar platforma döndü. Bu hesabı da kapatmak için bir şikayet kampanyası başlatıldı. Cüzdandaki bilgilere göre 8,66 Bitcoin, sadece 11 kişiden gelmiş. Bu da demek oluyor ki hesaba para gönderen kişiler korkusuzca binlerce lirasını gözden çıkarmış. Herkesin eşit miktarda Bitcoin gönderdiğini varsayarsak, para gönderen herkes 376 bin 928 lirasından olmuş.