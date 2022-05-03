Truepic, sahte ve gerçeğin birbirine karıştığı dönemde bir fotoğrafı çekildiği ana kadar takip edebileceğiniz bir araç geliştirdi. Araç, fotoğraf üzerinde yapılan her değişikliği fotoğraf üzerinde meta veri olarak saklıyor.

Günümüzde gerçek ve sahte görüntüleri birbirinden ayırmak gelişen teknoloji ve yapay zekâyla çok zor hale gelmişken, bunun çözümü için yine yapay zekâya başvuruldu. Özellikle gerçekte var olmayan kişilerle yapılan sahteciliklerin gündeme gelmesinin ardından gerçek ve sahte görüntüyü birbirinden ayırt edebilen bir araç yakın zamanda kullanıma sunuldu.

Bir geliştirici kiti (SDK) olarak kullanıma sunulan Truepic Lens isimli kit, hem bireysel hem de kurumsal olarak kullanılabilecek uygulamaların geliştirilmesine aracı oluyor. Araç, çekilen bir fotoğrafın tüm meta verisini, yani fotoğrafın tarihini, zamanını, konumunu ve cihaz bilgisini doğrulayarak kriptografik olarak imzalıyor.

Fotoğraf düzenlemeleri, fotoğrafın kaynağına kadar görüntülenebiliyor:

Truepic tarafından geliştirilen araç, arka planda fotoğrafı çekildiği anda doğrulanmasını sağlayarak fotoğrafın özgünlüğünü kayıt altına alıyor. Daha sonrasında bu fotoğrafı kaydedip fotoğraf üzerinde yapılan düzenlemelerse yine doğrudan fotoğrafın meta verisine kaydediliyor. Örneğin bu kitle çekilen bir fotoğrafın renk ayarlarıyla Photoshop’ta oynarsak, bu ayarlamaların yapıldığı fotoğraf bilgilerinde görülebiliyor. Bu bilgi, fotoğrafın paylaştığı her platformda fotoğrafla birlikte görülebiliyor.

Fotoğraf üzerinde yapılan tüm düzenlemeler, Truepic üzerinde yukarıdaki şekilde köküne kadar görülebiliyor. Öte yandan C2PA standardının olmadığı cihazlardan/uygulamalardan yapılan düzenlemeler kaydedilemiyor. Bu durumda meta veri kaydedilemediği için, fotoğraf kontrol edilirken uyarı gösteriliyor.

Söz konusu araç, kameranın olduğu her yerde kullanım potansiyeline sahip. Truepic CEO’su Jeffrey McGregor, bu konuda yaptığı açıklamada araçlarını Android ya da Apple’a doğrudan satmak istemediklerini, sistemin evrensel olmasını istediklerini açıkladı.