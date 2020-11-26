Hepsiburada'da bizim adımızı kullanarak "Webtekno" adlı bir mağaza açan dolandırıcılar, bu mağaza aracılığı ile replika ürünler satmaya başladılar. Ancak gerçekte bu mağazanın Webtekno ile hiçbir ilişkisi bulunmuyor.

Yaklaşık 9 ay kadar önce sizlerle paylaşmış olduğumuz bir videoda e-ticaret sitelerinde “Webtekno onaylı” ibaresi ile bazı ürünler satışa sunulduğunu ancak bu ürünlerin bizlerle hiçbir ilgisi olmadığını, doğal olarak da “Webtekno onaylı ürün” diye bir şey olmadığını aktarmıştık.

Hızını alamayan dolandırıcılar, “Webtekno onaylı ürün” konusunu da bir adım öteye taşıyarak Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada’da bizim adımıza bir mağaza açıp replika ürün satışı yapmaya başlamış durumdalar.

Kısa süre önce sosyal medya üzerinden paylaşmış olduğumuz uyarıda, söz konusu mağazanın bizimle herhangi bir ilgisi olmadığını aktarmıştık. Ancak bazı takipçilerimizden “Hepsiburada’da sattığınız ürün sahte çıktı” gibi e-postalar gelmeye devam etmesi üzerine bu uyarımızı bir kez de web sitemiz üzerinden paylaşmak istiyoruz.

Hepsiburada’da bizim adımıza açılan ve sahte ürünler satılan mağazadan “Webtekno” adına güvenerek alışveriş yapan takipçilerimize üzülerek belirtmek isteriz ki bu mağazanın ürünleri gibi ismi de sahtedir ve Webtekno ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır .

Hepsiburada’daki “Webtekno” adlı mağazanın satıcı bilgileri bölümüne baktığımızda firma adının KOSER MEDİKAL İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olduğunu görüyoruz. Bu noktada Hepsiburada’nın satıcılara, firma adından farklı isimlerle mağaza açma hakkını nasıl tanıdığını merak etmemek de mümkün değil.

“Webtekno Onaylı” diye satılan ürünler ile ilgili videomuz