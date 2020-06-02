Yerli Batarya Projesi, AB'den 7 Milyon TL'lik Destek Aldı

Sakarya Üniversitesi’nin, insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobiller dahil pek çok alanda kullanabilmek için geliştirdiği lityum sülfür batarya projesi, Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programından 980 bin euro destek aldı.

Sakarya Üniversitesi’nden (SAÜ) araştırmacılar, insansız hava araçları (İHA) ve elektrikli otomobiller gibi birçok alanda kullanılabilecek yeni nesil bataryaları milli imkanlarla üretmek için çalışıyor. Üniversiteden yapılan açıklamada, "Yerleşik Uygulamalar için Yüksek Enerji Yoğunluğuna Sahip Lityum Sülfür Bataryalar" başlıklı projenin Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 programından 980 bin euro (yaklaşık 7 milyon 531 bin TL) destek aldığı ifade edildi.

Enerji sektöründe, batarya alanındaki dışa bağımlılığın azaltılmasını amaçlayan proje, SAÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ile SAÜ Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapan Dr. Mahmud Tokur'un koordinatörlüğünde yürütülecek. Projede ayrıca Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatem Akbulut ve Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya araştırmacı, Abdulkadir Kızılaslan ise yardımcı araştırmacı olarak görev alacak.

Üretilecek yerli bataryaların İHA'lar, elektrikli araçlar ve elektrikli feribotlar dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı olacak

18 ülkeden 300'den fazla kuruluşun başvurusu arasından fonlanmaya değer bulunan proje kapsamında, İHA’lar için yüksek enerji yoğunluklu lityum-sülfür bataryalar üretilecek. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Tokur, üretilecek bataryaların elektrikli araçlar, elektrikli feribotlar ve sabit depolama sistemleri de dahil olmak üzere geniş bir kullanım alanı olduğunu belirtti.

Çalışmanın, TOGG tarafından üretilecek yerli otomobile temel oluşturabilecek milli araç batarya sistemlerinin geliştirilip üretilmesi için önemli bir birikim oluşturacağını ifade eden Dr. Tokur, "Lityum-iyon bataryaların bazı güvenlik risklerini ortadan kaldıracağız. Aynı zamanda lityum-iyon bataryaların çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda oluşan dezavantajlarını da ortadan kaldırmayı planlıyoruz” dedi.

Proje, Türkiye'nin enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor

Sakarya Üniversitesi olarak, Türkiye'de batarya alanında geniş bir altyapıya sahip olduklarını vurgulayan Dr. Tokur, “Bu noktada dünyada da sayılı üniversitelerden birisiyiz. Türkiye'nin en önde gelen ileri kabiliyetlerle donatılmış SAÜ Enerji Depolama Laboratuvar altyapısıyla SAÜ bilim insanları olarak ülkemiz kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlamayı, aynı zamanda da enerji konusunda dışa bağımlılığımızı azaltmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.