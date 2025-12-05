Tümü Webekno
Sam Altman ve Jony Ive'ın Yapay Zeka Cihazları Üretecek "io" Girişimi Mahkemeden Döndü

Jony Ive ve Sam Altman'ın yapay zekâ cihazı girişimi io, iyO isimli şirketle isim benzerliği nedeniyle davalıktı. Mahkeme, OpenAI'ın itirazını reddederek iyO'nun şikâyetlerini haklı buldu.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI CEO’su Sam Altman ile efsanevi Apple tasarımcısı Jony Ive, devrim yaratacağı söylenen bir yapay zekâ cihazı çıkarmayı planlıyordu. "io" ismi verilen bu girişim için heyecanlı bekleyiş sürerken geçtiğimiz aylarda bir engel karşılarına çıkmıştı. Öyle ki Iyo isimli bir şirket, isim benzerliği nedeniyle io’ya dava açmıştı.

Şimdi ise bu ticari marka ihlali davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, io ismi için Jony Ive ve Sam Altman’ın yaptığı itirazı geri çevirdi. Dava hâlâ tamamlanmadı ancak işler zora girdi diyebiliriz.

io ismi şimdilik kullanılamayacak, dava devam edecek

ia

Yeni kararın ardından OpenAI, hâlâ io markasında gelecekte çıkacak ürünlerini pazarlama amacıyla kullanamamaya devam edecek. Mahkeme, io’nun iyO ile fonetik olarak aynı olduğunu, OpenAI’ın büyük bir şirket olması nedeniyle isim benzerliği durumunda iyO’ya zarar verebileceğini ve telafisi olmayan zararlar oluşabileceği şikâyetlerini haklı bularak bu kararı aldı.

Davanın hâlâ tamamlanmadığının altını tekrar çizelim. Duruşmalar ilerleyen dönemde devam edecek. Bir sonraki duruşma sonucunda kısıtlamaların devam edip etmeyeceği, daraltma ve genişletme gibi kararlar gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Ancak o duruşma da son olmayacak. Öyle ki davanın 2027 ve hatta 2028’e kadar sürmesi bekleniyor. Bu yüzden şu an nihai kararı için çok erken.

Yapay Zeka

