OpenAI CEO'su Sam Altman, Jony Ive ile ortak girişimleri io'ya açılan davayla ilgili konuştu. Altman'ın paylaşımına göre bu davanın arkasında isim benzerliğinden çok daha fazlası var.

OpenAI ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive’ın devrim yaratacak bir yapay zekâ cihazı çıkaracak ortak girişimi io, geçitğimiz günlerde ilginç bir konuyla gündeme gelmişti. Öyle ki OpenAI, io hakkındaki duyuruları birden her yerden kaldırmıştı. Bunun nedeninin, Iyo isimli benzer ada sahip bir şirketten gelen ticari marka ihlali itirazı nedeniyle olduğu belirtilmişti.

Şimdi ise direkt olarak OpenAI CEO’su Sam Altman’dan io konusunda yaşananlar hakkında açıklama geldi. Altman, ne olduğunu detaylandırırken Iyo’nun kurucusu Jason Rugolo ile arasındaki e-postaların ekran görüntülerini paylaştı.

“Aptalca, hayal kırıklığına uğratıcı ve yanlış”

Altman, yaptığı açıklamada OpenAI ile Iyo şirketleri arasındaki durumun daha önceye gittiğini belirtti. CEO’ya göre Iyo’nun CEO’su Rugolo, OpenAI’ın onları satın almasını veya yatırım yapmasını istiyormuş. Bu konuda da çok ısrarcıymış. Zaten e-postalara bakarak Rugolo’nun Altman’ı ikna etmeye çalışması bunu kanıtlıyor. Ancak OpenAI, bu teklifi reddederek Iyo’ya herhangi bir yatırım yapmamış.

Bu durumdan kısa bir süre sonra ise OpenAI, Jony Ive’ın şirketi io’ya 6,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Altman’a göre Iyo’nun başındaki Rugolo da tam olarak bunun ardından onlara dava açtı. Hatta Rugolo’nun davadan birkaç gün önce ona ulaştığını ve yeniden satın alma talebinde bulunduğunu da belirtmiş. Ancak Altman reddedince Iyo, isim benzerliğini sebep göstererek dolayı io’ya dava açmış. Iyo’nun bir işitme cihazı şirketi olduğunu belirtelim.

Altman, açıklamalarında “İstediğin bir şey olmayınca gidip dava açmak hoş bir şey değil.” ifadelerini kullanırken Iyo ve Rugolo’nun bu hamlelerini “aptalca, hayal kırıklığı yaratan ve yanlış” olarak nitelendirdi.