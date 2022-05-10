Samanyolu Galaksisi Hakkında Önemli Bir Duyuru Yapılacak!

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO), Event Horizon Telescope projesi ile birlikte yürüttüğü çalışma sonucunda Samanyolu galaksimize dair çok önemli bir bilgi edindiklerini ve bu bilgiyi önümüzdeki Perşembe günü dünya çapında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacaklarını duyurdu. Bu bol gizemli etkinliğe günler kaldı! Gelin detaylara birlikte bakalım.

28 Nisan Perşembe günü yapılan bir duyuruda Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) ve Event Horizon Telescope projesinden gökbilimciler, Samanyolu galaksisine dair çığır açıcı yeni bir olayı açıklayacaklarını söylemişlerdi. Açıklayacakları tarih geldi çattı zira ESO, o çok önemli bilgiyi açıklayacağı etkinliğin iki gün sonra, 12 Mayıs Perşembe günü gerçekleşeceğini duyurdu.

‘Nedir bu tam olarak?’ diye soracak olursanız ESO, üyelerini bir düzineden fazla devletin oluşturduğu uluslararası bir organizasyondur. Event Horizon Telescope projesi ise karadelikleri, uzak galaksi Messier 87'nin merkezindeki süper kütleli karadelikleri ve Samanyolu galaksimizi incelemek için ESO’nun birlikte çalıştığı küresel bir radyo teleskopları ağıdır.

Samanyolu Galaksisine dair çok önemli bilgi, bir etkinlik ile duyurulacak

ESO’nun gerçekleştireceği etkinlikte Event Horizon Telescope projesinde Samanyolu Galaksisi'ne dair elde edilen yeni bilgiler paylaşılacak. Etkinlik ise Almanya’da, Garching bei München'deki ESO merkezinde yapılacak ve aynı zamanda tüm dünyanın izleyebilmesi için online olarak da yayınlanacak.

Etkinlik, 12 Mayıs Perşembe günü Türkiye saatleri ile 17:00’da hem ESO’nun internet sitesi hem de YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Her ne kadar ana etkinlik Almanya’da gerçekleşecek olsa da Washington D.C., Santiago de Chile, Mexico City, Tokyo ve Taipei gibi yerlerden de simültane konferanslar ile ana konferansa katılım sağlanacak.

Peki bizleri duyuruda neler bekliyor olabilir? ESO’nun resmi internet sitesinde bu konuya dair hiçbir bilgi bulunmamakta, sadece bahsettiğimiz gibi EHT’den elde edilmiş Samanyolu galaksisine dair bulgular paylaşılacak. Ancak etrafta dolanan birkaç söylentiye göre Perşembe günü gerçekleşecek etkinlikte Samanyolu galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara delikten bahsedilebilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Etkinliğin canlı yayınını kaçırmamak için;