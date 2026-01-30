Samsung, Kaç Para Kazandığını Açıkladı! Rekor Kâr Elde Edildi

Samsung, 2025'in son çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Şirket, gelirlerini artırırken kâr konusunda rekor kırdı.

2025 yılının sona ermesinin ardından dünya çapındaki şirketler yılın son çeyreğine dair kazanç verilerini paylaşmaya başlamıştı. Şimdi ise Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’dan bu konuda açıklamalar geldi. Şirket; ekim, kasım ve aralık dönemini içeren son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı.

Samsung tarafından paylaşılan kazanç verileri, şirketin harika bir çeyreği geri bıraktığını ortaya koydu. Öyle ki dev firma, son 3 ayda rekor kırmayı ve analistlerin beklentilerini aşmayı başardı. Devam eden çip krizi ve yapay zekâ sunucularına olan yüksek talep şirketin gelirlerini artırdı.

13,9 milyar dolar gelirle rekor kırıldı

Gelir - 65,58 milyar dolar (%17 artış)

- 65,58 milyar dolar (%17 artış) Kâr - 13,9 milyar dolar (%200 artış)

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, son üç ayda 65,58 milyar dolar toplam gelir elde etmeyi başardı. Şirketin faaliyet kârı ise 13,9 milyar dolar olarak açıklandı. Kâr, Samsung’un bugüne kadarki en yüksek kârı olmasıyla bir rekor anlamına geliyor. Rekor, 2018’den bu yana kırılamıyordu.

Gelirlere baktığımızda şirketin yıllık oranda %24 civarında bir artış yaşamayı başardığını görüyoruz. Kâr tarafında ise inanılmaz bir yükseliş var. Öyle ki Samsung’un kârı, 1 yılda %200 artış göstermeyi başarmış.

Yöneticiler, artan bellek fiyatlarının şirketin çip tarafındaki gelirlerine katkı sağladığını aktarmış. Ancak yükselen maliyetlerin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve ekran işlerini etkileyebileceğinin de altını çizmiş. Yani tüm teknoloji dünyası gibi Samsung’u da belirsiz bir dönem bekliyor.