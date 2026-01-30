Tümü Webekno
Paen çantalarda indirim! Void'da indirimler! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Samsung, Kaç Para Kazandığını Açıkladı! Rekor Kâr Elde Edildi

Samsung, 2025'in son çeyreğine dair finansal verilerini paylaştı. Şirket, gelirlerini artırırken kâr konusunda rekor kırdı.

Samsung, Kaç Para Kazandığını Açıkladı! Rekor Kâr Elde Edildi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2025 yılının sona ermesinin ardından dünya çapındaki şirketler yılın son çeyreğine dair kazanç verilerini paylaşmaya başlamıştı. Şimdi ise Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’dan bu konuda açıklamalar geldi. Şirket; ekim, kasım ve aralık dönemini içeren son 3 ayda kaç para kazandığını açıkladı.

Samsung tarafından paylaşılan kazanç verileri, şirketin harika bir çeyreği geri bıraktığını ortaya koydu. Öyle ki dev firma, son 3 ayda rekor kırmayı ve analistlerin beklentilerini aşmayı başardı. Devam eden çip krizi ve yapay zekâ sunucularına olan yüksek talep şirketin gelirlerini artırdı.

13,9 milyar dolar gelirle rekor kırıldı

sas

  • Gelir - 65,58 milyar dolar (%17 artış)
  • Kâr - 13,9 milyar dolar (%200 artış)

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, son üç ayda 65,58 milyar dolar toplam gelir elde etmeyi başardı. Şirketin faaliyet kârı ise 13,9 milyar dolar olarak açıklandı. Kâr, Samsung’un bugüne kadarki en yüksek kârı olmasıyla bir rekor anlamına geliyor. Rekor, 2018’den bu yana kırılamıyordu.

Gelirlere baktığımızda şirketin yıllık oranda %24 civarında bir artış yaşamayı başardığını görüyoruz. Kâr tarafında ise inanılmaz bir yükseliş var. Öyle ki Samsung’un kârı, 1 yılda %200 artış göstermeyi başarmış.

Yöneticiler, artan bellek fiyatlarının şirketin çip tarafındaki gelirlerine katkı sağladığını aktarmış. Ancak yükselen maliyetlerin ilerleyen dönemde akıllı telefon ve ekran işlerini etkileyebileceğinin de altını çizmiş. Yani tüm teknoloji dünyası gibi Samsung’u da belirsiz bir dönem bekliyor.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Neredeyse Kesinleşti! Samsung Galaxy S26 Serisinin Ne Zaman Tanıtılacağı Neredeyse Kesinleşti!
Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

600 TL Değerindeki Hikâyesiyle Ağlatacak Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

Samsung Galaxy S26 Ultra, 1 milyar renk gösteren ekran ile gelecek

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

GTA 6'yı Bekleyen Oyuncular, Oyunu "Görüntüleyebilmek" İçin Rockstar Ofisini Gözetlemeye Kalktı (Gün Geçmiyor ki Yeni Gariplik Yaşanmasın)

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

ŞOK, Uygun Fiyata PlayStation 5 Pulse 3D Oyuncu Kulaklığı Satmaya Başladı

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

Samsung'un Apple'ın Öve Öve Bitiremediği iPhone Özelliğini Kopyalamayı Planladığı Ortaya Çıktı!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

iOS 26.2.1 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim