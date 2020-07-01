Samsung, 8 TB Kapasiteli 870 QVO SATA SSD'sini Duyurdu

Samsung, daha geniş kitlelere HDD depolama kapasitesinde SSD performansı sunmayı vadeden 870 QVO'yu duyurdu. Yeni SSD, rastgele okuma/yazma hızlarındaki artışla daha iyi çoklu görev ve oyun performansı vadediyor.

Günlük PC ya da dizüstü bilgisayar kullanıcıları genellikle yüksek hız sunan SSD’ler ile yüksek depolama kapasiteleri sunan HDD’ler arasında bir tercih yapmak durumunda kalır. Şimdi ise Samsung, bu ikilemi ortadan kaldıran 8 TB depolama kapasiteli ikinci nesil QLC teknolojili 870 QVO SATA SSD’yi duyurdu.

Hem günlük kullanıcıları hem de profesyonel PC kullanıcılarını hedefleyen 870 QVO SATA SSD, yüksek performanstan ödün vermeden yüksek depolama kapasitesi ve güvenlik sunuyor. Samsung Electronics Bellek Bölümü’nden Dr. Mike Mang, yeni SSD modellerinin daha geniş kitlelere HDD kapasitesinde SSD yüksek hız sunmayı vadettiğini belirtti.

870 QVO, 560 MB/s okuma ve 530 MB/s yazma hızı sunuyor. 870 QVO, 860 QVO ile kıyaslandığında rastgele okuma hızında yüzde 13’lük bir performans artışı sunuyor. Bu da çoklu işlemlerde, oyunlarda ve çok sekmeli tarayıcı kullanımlarında daha yüksek performans anlamına geliyor. Üstelik Data Migration ve Magician 6 yazılımları sayesinde yeni SSD’nin optimizasyonu, yönetimi ve yükseltmesi kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor.

2.880 TB’a kadar yazma dayanıklılığına sahip olan 870 QVO, kullanıcılara üç yıl garanti sunuyor. 1TB, 2TB, 4TB ve 8TB’lık depolama alanı seçeneklerine sahip olan 870 QVO SATA SSD, 129 dolar (1 TB’lık sürüm için) başlangıç fiyatına sahip.

Samsung 870 QVO SATA SSD özellikleri