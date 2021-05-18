Samsung, Akıllı Klavyesi Trio 500'ün Fiyatını Açıkladı

Samsung, aynı anda üç cihaza bağlanabilen ve Galaxy tablet ve akıllı telefonları tek tuşla DeX moduna geçiren klavyesi Smart Keyboard Trio 500'ün fiyatını açıkladı. Söz konusu kablosuz klavye şu an için Avrupa'da yalnızca Almanya'da satılıyor.

Samsung, ilk kez geçtiğimiz ay duyurmuş olduğu yeni kablosuz klavye modeli Smart Keyboard Trio 500'ün Avrupa'da satışa sunulacağını resmen onayladı ve Samsung cihazların adeta bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilmesini sağlayan cihazın fiyatını açıkladı.

Samsung Smart Keyboard Trio 500, siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu akıllı kablosuz klavye tek başına Samsung DeX yerine kullanılamıyor olsa da destekleyen Samsung cihazların tek bir tuş ile DeX moduna geçmesini ve adeta bir dizüstü bilgisayar gibi hizmet vermesini sağlıyor.

Yukarıdaki fotoğraflarda da görebileceğiniz üzere Smart Keyboard Trio 500'ün üzerinde standart klavye tuşlarının yanı sıra bazı renkli tuşlar da bulunuyor. Bu tuşlar, klavyenin bağlı olduğu cihazların DeX moduna girmesine ve bazı DeX işlevlerinin aktif edilmesine yarıyor. Bu arada Smart Keyboard Trio 500'ü kullanmak için One UI 3.1 sürümüne ya da Mart 2021 ya da sonraki bir güncellemeye sahip bir Galaxy akıllı telefon ya da tablete ihtiyacınız olduğunu söyleyelim.

Adından da anlayabileceğiniz gibi Smart Keyboard Trio 500, aynı anda üç farklı Samsung cihaza bağlanabiliyor ve yukarıda bahsettiğimiz renkli tuşlar aracılığı ile bu üç cihaz aracında geçiş yapabiliyor. Şu an için Samsung, Smart Keyboard Trio 500'ün yalnızca Almanya fiyatını açıkladı ki söz konusu fiyat 44,90 euro.