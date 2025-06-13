Samsung, One UI 8 ile telefonlarına "arama altyazısı" isimli bir özellik getirecek. Bu özellik, aramalar sırasında konuşulanların gerçek zamanlı olarak metne çevrilmesini sağlayacak.

Samsung, telefonlarına düzenli olarak eklediği yeni özelliklerle kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmaya çalışıyordu. Şirketin çok beklenen One UI 8 güncellemesinin önümüzdeki tanıtılacak Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 telefonlarla çıkmasını bekliyoruz. Şimdi gelen bilgiler ise yeni güncellemede çok yararlı olabilecek bir özelliğin yer alabileceğini gösteriyor.

Sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre One UI 8, Samsung telefonlara “arama altyazıları” ismi verilen bir özellik getirecek. Bu özellik, işitme sorunu olanlar, kalabalık ve gürültülü ortamlarda telefonla konuşmakta zorlananlar gibi insanların çok işine yarayacak.

Aramalar sırasında söylenenleri gerçek zamanlı olarak metne dökecek

Özelliğin ne olduğunu kısaca açıklayalım. Arama altyazıları özelliği, kullanıcının aramalar sırasında söyledikleri şeyleri gerçek zamanlı olarak metne dökmeye yarıyor. Bu metinler de ekrandan görülüyor. Böylece hem sesli hem de metin olarak söylenenleri görebiliyorsunuz. Gürültülü ortamlarda telefonla konuşmanın çok zor olduğunu biliyoruz. O tarz durumlarda gerçekten çok yararlı olabilir.

Arama altyazılarının şimdilik test aşamasında olduğunu belirtelim. Ancak gelen bilgilere göre özellik, erken aşamalarda olmasına rağmen gayet iyi çalışıyor. Şimdilik sadece İngilizce olduğu da belirtilmiş. Ancak Samsung’un, özelliği tam hâline getirdikten sonra diğer dilleri de ekleyeceğini tahmin edebiliriz.

Özellikle ilgili bilinmesi gereken diğer şey ise arama yaptığınız diğer kullanıcının o aramanın metne döküldüğü hakkında bilgilendirilmesi. Yani bu özelliği açarsanız diğer kişi kullanıldığını görebilecek. Bunun gizlilik açısından önemli olmasından dolayı güzel bir şey olduğunu söyleyebiliriz.