Samsung, WWDC Sırasında Apple'ın Tanıttığı "Yeni" Özelliklerle Dalga Geçti!

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Samsung, WWDC Sırasında Apple'ın Tanıttığı "Yeni" Özelliklerle Dalga Geçti!
Samsung ABD, yeni iOS başta olmak üzere birçok duyurunun yapıldığı WWDC 2025 sırasında Apple ile dalga geçti. Şirket, paylaşımlarında Apple'ın sunduğu özelliklerin kendisinde çoktandır bulunmasına dem vurdu.

Apple, pazartesi akşamı dünya çapından yüz binlerce insanın takip ettiği WWDC 2025 lansmanını resmen gerçekleştirdi. Etkinlikte iOS 26 başta olmak üzere işletim sisteminin yeni sürümleri resmen tanıtıldı. Son yılların en büyük değişimlerinden birini yaşayan işletim sistemlerinde en çok dikkat çeken detay, “Liquid Glass” ismi verilen cam benzeri yepyeni tasarımdı.

Tabii ki Apple’ın etkinliğinin ardından Samsung boş durmadı. Teknoloji devi, her sene olduğu gibi bu senede etkinlik sırasında Apple ile dalga geçti. Samsung’un ABD’deki mobil departmanı, X üzerinden Apple’ın tanıttığı şeylerin kendisinde uzun zamandır olduğunu ifade eden şakalar yaptı.

Samsung, Apple ile böyle makara yaptı

Şirketin 9 Haziran akşamı 3 farklı X gönderisiyle Apple’ı hedef aldı. İlkinde “Kişiselleştirilmiş uygulamalar? Uçan çubuklar? Cam benzeri şık tasarım? Hepsi tanıdık geliyor.” ifadeleri kullanılarak Samsung’un bu özellikleri uzun süredir sunmasına dem vuruldu.

Bir başka gönderide ise Apple’ın iOS 26 ile getirdiği, anlık çeviri sunan “Canlı çeviri” özelliğinden bahsedildi. Bu özellik de hâlihazıda bir süredir Samsung’da bulunuyordu. Şirket, paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Canlı çeviride yeni misiniz? Hoş geldiniz! Biz bir süredir hem metin hem de konuşmaları Galaxy AI ile gerçek zamanlı olarak çeviriyoruz.”

Son olarak ise Apple’ın yapay zekâ özelliklerini Apple Watch modellerine entegre etmesi hakkında bir paylaşım yapıldı. Samsung ABD, bu gönderide “Yapay zekâ akıllı saatlerinize mi geliyor? Güzelmiş. Bizimki yorgun olduğunuz zamanı zaten biliyordu.

Apple’ın WWDC 2025’te yaptığı duyurular şimdilik pek fazla insanı etkilememiş gibi görünüyor. Hatta ciddi eleştiriler var. Öyle ki birçok kullanıcı, cam benzeri tasarımın ekranı okumayı zorlaştırdığını söyleyerek pek de iyi bir hamle olmadığını savunuyor. Ayrıca büyük yapay zekâ yenilikleri de yok. Apple’ın yapay zekâ konusunda Samsung’un gerisinde kaldığını biliyorduk. iOS 26 duyurusu, yeni sürümle bunun pek değişmeyeceğini göstermişti.

WWDC 2025'te yapılan duyurular için:
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