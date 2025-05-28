Samsung merakla beklenen yeni güncellemesi olan One UI 8 ile gelecek ilk telefonları bugün resmî olarak açıkladı.

Samsung, yakında tanıtılacak olan Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin, yepyeni One UI 8 güncellemesiyle birlikte piyasaya sürüleceğini resmen açıkladı. Yani bu, One UI 8'in kararlı sürümünün bulunacağı ilk telefonların bu iki katlanabilir telefon olacağı anlamına geliyor.

Açıklama bugün ABD, İngiltere, Almanya ve Güney Kore’de Galaxy S25 serisi için başlatılan One UI 8 beta sürecinin hemen ardından geldi. Yani beta olarak bakıldığında güncellemeyi ilk alan telefonlar Galaxy S25 serisi oldu fakat kararlı sürüm açısından durum böyle değil.

One UI 8'in kararlı sürümü ilk olarak Fold 7 ve Flip 7'de yer alacak

Bilmeyenler için Samsung, One UI 8'in yapay zekâ temelli yepyeni özellikler ve katlanabilir telefonlara özel geliştirmelerle geleceğini açıklamıştı. Şirket, yeni güncellemesini “yeni bir yazılım zekâsı çağı” olarak tanımlıyor.

One UI 8'in kararlı (yani son kullanıcıya sunulacak) sürümünün bu yaz Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile ilk kez kullanıcılara sunulmasının ardından zamanla diğer Galaxy telefonlara da dağıtılmaya başlanacak. Keza Samsung’un Temmuz ayında yapılması beklenen Unpacked etkinliğinde hem bu yeni telefonlar hem de One UI 8 hakkında daha fazla detay paylaşılması bekleniyor.