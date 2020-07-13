Nielsen ve Campaign Asia-Pacific isimli araştırma şirketleri, Asya kıtası genelinde bir araştırma yaptı. Yapılan araştırmada 14 farklı ülkede tüketicilere ulaşıldı ve en sevdikleri markanın hangisi olduğu soruldu. İstatistikler, Samsung'un dokuzuncu kez en iyi marka olduğunu gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, uzunca bir süredir gerek akıllı telefon gerekse tüketici elektroniği sektörlerinin göz bebeği. Şirket, piyasaya sürdüğü hemen her ürünle tüketicileri kendisine çekmeyi başarırken, insanların sevgisini de kazanmış gibi görünüyor. Çünkü elde edilen son istatistikler, Samsung'un bir kez daha Asya'nın en sevilen markası olduğunu gösteriyor.

Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden olan Nielsen ve Campaign Asia-Pacific, ortak bir araştırma yaptı ve Asya'daki 14 farklı ülkeden tüketicilerle buluştu. Tüketicilere bu araştırma kapsamında, en çok hangi markayı sevdikleri soruldu. Geçtiğimiz 8 yılda da zirvenin bir numaralı sahibi olan Samsung, bu yıl dokuzuncu kez Asya'nın en sevilen markası olarak seçildi.

Yapılan araştırmaya göre Samsung, tüketicilere sunulan 5 ana kategoride bir numarada yer alıyor. Bu kategoriler; en çok sevilen marka, en iyi akıllı telefon markası, en iyi akıllı ev teknolojisi markası, Asya'nın en sürdürülebilir markası ve en güçlü markası. Araştırmaya göre Samsung'un inovatif yatırımları, şirketin en çok sevilen marka unvanına sahip olmasındaki en önemli neden olarak karşımıza çıkıyor.

Nielsen ve Campaign Asia-Pacific'in ortak araştırmasına göre Asya'nın en sevilen diğer markaları ise şöyle sıralanıyor;