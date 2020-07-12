Samsung Galaxy Tab A7, FCC ve Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

Samsung‘un yakın zamanda tanıtması beklenen Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tabletlerine ek olarak yeni bir cihaz olan Samsung Galaxy Tab A7, sertifikasyonlarda ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un 22 Temmuz’da yeni tabletleri tanıtması bekleniyordu. Kulislerde dolaşan söylentiler bu tabletlerin Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ olacağıydı. Sertifikasyon başvurularına göre yeni bir cihaz daha yolda olabilir.

Yeni cihaz olan Galaxy Tab A7, Amerikan Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Bluetooth SIG sertifikalarını almayı başardı. Sertifikasyonlara göre bu seride 4 farklı varyasyon yer alacak. Modellerde Bluetooth 5.0 desteği olacak.

Galaxy Tab A7 ailesi 4 farklı modelle geliyor

Bluetooth SIG sertifikasyonuna göre yeni Samsung Galaxy Tab A7 ailesinde dört farklı model bulunacak. Bu modellere atanmış numaralar ise SM-T500, SM-T505, SM-T505N ve SM-T507 oldu. Firmanın geçmişteki numaralandırma stratejisine baktığımızda tabletlerin bağlantı özellikleri hakkında tahminlerde bulunabiliyoruz.

Buna göre SM-T500 modeli yalnızca Wi-Fi bağlantısına sahip olacak. SM-T505, SM-T505N ve SM-507 ise Samsung Galaxy Tab A7’nin LTE varyantları olacak. Tü cihazlar Bluetooth 5.0 bağlantı desteği sunacak.

SM-T505 modelinin FCC sertifikasına baktığımızda cihazın ölçülerinin 247,6 mm x 157,36 mm olduğunu görüyoruz. Köşegen uzunluğu ise 293.37 mm oluyor. Bu da Samsung’un seride daha önce de tercih ettiği 10.1 inçlik ekranlara işaret ediyor olabilir.

Samsung Galaxy Tab A7 tek arka kamerayla geliyor

FCC dosyalarına baktığımızda yeni tabletin arka kısmının nasıl görüneceği hakkında da fikir ediniyoruz. Tabletin arka kısmında tek bir kamera bulunacak; son dönemde akıllı telefonlarda gördüğümüz tarzda çoklu bir sistem bulunmayacak.

Öte yandan Samsung’un yakın zamanda SM-T575 model numarasına sahip bir Galaxy tablet modeli çıkaracağı biliniyor. TUV Rheinland Japonya’dan gelen bilgilere göre cihazın bataryası 5500 mAh olacak. Geekbench testlerinden gelen sonuçlara göre 4 GB RAM’e sahip olacak cihazda Exynos 9810 işlemci seti bulunacak. Tabletin hangi model olduğunun yakında ortaya çıkması bekleniyor.