Samsung çalışanlarını temsil eden bir sendika, çalışma şartlarının iyileştirilmesi için önümüzdeki günlerde grev düzenleyeceğini açıkladı. Bu, Samsung Electronics'in 55 yıllık tarihinde bir ilk olacak.

Dünyadaki birçok şirketten çalışanlar, çalışma şartlarını iyileştirme amacıyla sendikalaşıyorlar. Tabii ki bu durum teknoloji devlerinde de görülüyor. Samsung da bunlardan biri. Samsung Electronics’te çalışanlar, yıllar önce “Uluslararası Samsung Electronics Sendikası” ismi verilen ve günümüzde binlerce kişiyi temsil eden bir sendika kurmuştu.

Şimdi ise bu konu özelinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Sendika, yakın zamanda bir grev düzenleyeceğini açıkladı. Bu, Samsung Electronics tarihinde bir ilk olacak.

On binlerce Samsung çalışanı, 7 Haziran günü iş bırakacak

Sendika tarihinin ilk grevi, 7 Haziran günü gerçekleştirilecek. Güney Koreli teknoloji devinin sendikaya üye olan çalışanları, bir gün ücretli izin şeklinde iş bırakacaklar. Sendika, 28 bin üyesinin olduğunu söylüyor. Bu da şirketin dünya çapındaki toplam iş gücünün beşte birinden fazlasını oluşturuyor.

Sendika temsilcileri, şirketin emekçileri ihmal ettiğini ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini söylüyor. Talepler arasında %6,5 oranında ücret artışı ve şirketin kazancına göre sabitlenen bir ikramiye var.

Samsung’un sendikayla görüşmelerinin devam edeceği de bilgiler arasında. Şirket ile temsilcilerin yıl başından beri görüştüğü ancak henüz bir anlaşmaya varılamadığı ifade dildi. Sendika, talepleri olmazsa daha uzun sürecek bir grevin mümkün olabileceğini de söylüyor.

Analistler, bu tarz geniş çaplı bir grevin şirketin tedarik zincirini etkileyebileceğini aktardı. Bilindiği üzere Samsung, bellek çipi ve akıllı telefon gibi tüketici elektroniği konusunda dünyanın en önde gelen şirketlerinden biri. Bu yüzden nasıl bir etkisinin olacağı merak konusu. Şirketin 2010’lu yılların sonuna kadar sendikalara izin vermiyordu. Ancak bu durum 2018’de değişmişti.