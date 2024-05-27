Samsung, Türkiye’ye de gelmesini beklediğimiz yeni orta segment telefonu Galaxy M35 5G'yi tanıttı. 6000 mAh bataryayla gelen cihaz, 4 yıl Android, 5 yıl da güvenlik güncellemesi alacak.

Samsung, orta segment telefonlardan oluşan M serisi, uygun fiyatlarıyla dünya çapında büyük ilgi görüyordu. Bir süredir de şirketin bu seriye dahil edeceği yeni bir telefon tanıtmasını bekliyorduk. Beklenen gün geldi. Güney Koreli teknoloji devi, Galaxy M35 5G ismini verdiği yeni cihazını bugün Brezilya’da resmen duyurdu.

Samsung Galaxy M35 5G, orta segment bütçe dostu bir telefona uygun özelliklerle geliyor. Özellikle batarya tarafında öne çıkan telefon, günlük ihtiyaçları rahatça karşılayabilecek.

Galaxy M35 5G neler sunuyor?

Şirketin bu tarz telefonlarında benzer tasarımla kullanmayı tercih ettiğini biliyoruz. M35 de buna uygun şekilde geliyor. Diğer Samsung telefonlarda sıkça karşılaştığımız dikey arka kamera kulumu telefonda mevcut. Önde ise delikli ekran var. Arka tarafında bazı kullanıcıların sevebileceği dokulu bir tasarım tercih edilmiş. 3 renkle sunulacak cihazın boyutları ise 162,3, 78,6 ve 9,1 mm olarak açıklandı. Ağırlığı ise 222 gram.

Çerçevelerinin biraz rahatsız edici olduğu söylenebilir fakat fiyatını düşündüğümüzde bu kabul edilebilir bir şey. Yeni Galaxy M35 5G, FHD+ (1080x2340) çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,6 inçlik Super AMOLED ekranla geldiğini belirtelim. Maksimum parlaklığı ise 1000 nit olarak açıklandı. Parmak izi okuyucusu ise yan tarafında.

Telefon, Samsung’un orta sınıf pazarını hedef alan kendi işlemcisi Exynos 1380 yonga seti ile donatılmış. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Kameraya baktığımızda ise 50 MP ana (f/1.8), 8 MP ultra geniş (f/2.2) ve 2 MP makro (f/2.4) sensör olmak üzere üçlü kurulum görüyoruz. Önde ise 13 MP (f/2.2) selfie kamerası var.

Cihaz, 31 saat video oynatma sunan 6000 mAh’lik fiyatına göre başarılı bir batarya kapasitesiyle sunulacak. 25W hızlı şarj desteğini de atlamayalım. Kutudan Android 14 tabanlı One 6.1 sürümüyle çıkacak. Şirket, telefona 4 yıl Android işletim sistemi, 5 yıl da güvenlik güncellemesi sunacağını söylüyor. Bu süreler, segmentine göre oldukça iyi.

Samsung Galaxy M35 5G teknik özellikleri

Ekran 6,6 inç, 120 Hz, FHD+, S-AMOLED İşlemci Exynos 1380 RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka Kamera 50 MP+8 MP+2 MP Ön Kamera 13 MP Batarya 6000 mAh İşletim Sistemi OneUI 6.1 (Android 14)

Samsung Galaxy M35 5G fiyatı

8 GB+256 GB 521 dolar

Brezilya’da satışa sunulan telefonun diğer pazarlara gelişiyle ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Ancak sunulmasını bekliyoruz. Yani Türkiye’de de görme ihtimalimiz yüksek. Önceki nesil M34 5G hâlihazırda ülkemizde satılıyor.