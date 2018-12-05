Samsung'un Gerçek Çerçevesiz Ekranlı Telefonu

Samsung'un Nisan ayında WIPO'da onaylattığı çerçevesiz ekranlı akıllı telefonunun patent görselleri yayınlandı. Cihaz, hem tamamen edge ekranlara hem de '0' ekran çerçevelerine sahip.

2018 yılında Çinli akıllı telefon üreticileri Vivo, Oppo, Xiaomi sayesinde pek çok çerçevesiz akıllı telefon modeli gördük. Nex, Find X ve Mi Mix 3 gibi modeller, farklı teknolojiler kullanarak ekran çerçevelerini önemli ölçüde inceltmiş olsalar da bu cihazların ‘gerçekten’ çerçevesiz birer ekrana sahip olduklarını söylemek mümkün değil.

Peki gerçek çerçevesiz akıllı telefon nasıl olur? Bunun için Samsung’un geçtiğimiz Nisan ayında Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’ne (WIPO) sunduğu patent görsellerine bir göz atabiliriz. 29 Kasım tarihinde yayınlanan bu görseller, Güney Koreli teknoloji devinin nasıl bir çerçevesiz telefon hayal ettiğini açık bir şekilde gösteriyor.

Samsung, mevcut edge ekranlarını, Infinity Flex ekranları ile güncelliyor. Söz konusu ekran teknolojisi sayesinde cihazın kenarlarında metal ya da plastik çerçeve yerine yalnızca ekran bulunuyor. Bu sayede gerçek çerçevesiz ekranlı tasarım mümkün olurken, ekran/gövde oranı da %100’e ulaşmış oluyor.

Söz konusu teknolojide ön kamera, Infinity-O tasarımda olduğu gibi ekrana gömülmüş halde alıyor. Ahizenin nereye, nasıl gömüleceği ise bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın dört bir yanında da çerçeve olmadığı için USB Type-C girişi de cihazın arkasında taşınıyor. Belki de Samsung, bir ilki gerçekleştirerek kablosuz şarjı varsayılan şarj yöntemi haline getirebilir.

Samsung, böylesine muhteşem bir cihazın patentini almış olsa da patentin varlığı, şirketin gerçekten de böyle bir akıllı telefon tanıtacağını göstermiyor. Yine de Samsung hem ekranları eğip bükmeyi, hem de ekranın ortasında bir delik açmayı başarmış bir şirket. Bu nedenle ‘yapamaz’ demek pek de mümkün değil.