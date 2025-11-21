Samsung'da patronlar değişti: TM Roh ve Young Hyun Jun ortak CEO'lar oldu

Samsung, 21 Kasım’da yönetimini yeniledi. TM Roh, tüketici elektroniğini yöneten DX’in CEO’su olurken; çip bölümünü kapsayan DS’in başına Young Hyun Jun getirildi ve ortak CEO yapısı geri döndü.

Samsung Electronics, 21 Kasım’da gerçekleştirdiği duyuruda şirketin üst yönetiminde kapsamlı değişikliklere gittiğini açıkladı. TM Roh, Samsung’un tüketici elektroniğini kapsayan DX yani Device eXperience bölümünün başına geçerek CEO oldu. Bu bölüm; Galaxy telefonlar, TV’ler, giyilebilirler teknoloji ürünleri ve ev aletleri gibi kullanıcı odaklı ürünleri içeriyor.

Yarı iletken ve çip üretiminden sorumlu DS yani Device Solutions bölümünün başına ise Young Hyun Jun getirildi. Jun, DS liderliğine ek olarak şirketin ortak CEO’su oldu. Böylece Samsung, daha hızlı karar alma hedefiyle yeniden çift CEO modeline dönmüş oldu.

Teknoloji liderliğini güçlendirmek amacıyla Janghyun Yoon DX’in CTO’su ve Samsung Research başkanı olarak atanırken, Harvard’dan gelen Hongkun Park Samsung Advanced Institute of Technology’nin yeni başkanı oldu. Bu atamalar, Samsung’un yapay zekâ, ileri bilimler ve çip teknolojilerine yatırımını artırma planını yansıtıyor.