Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sektörel Haberler ve İçerikler

Samsung'da patronlar değişti: TM Roh ve Young Hyun Jun ortak CEO'lar oldu

Samsung, 21 Kasım’da yönetimini yeniledi. TM Roh, tüketici elektroniğini yöneten DX’in CEO’su olurken; çip bölümünü kapsayan DS’in başına Young Hyun Jun getirildi ve ortak CEO yapısı geri döndü.

Samsung'da patronlar değişti: TM Roh ve Young Hyun Jun ortak CEO'lar oldu
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Samsung Electronics, 21 Kasım’da gerçekleştirdiği duyuruda şirketin üst yönetiminde kapsamlı değişikliklere gittiğini açıkladı. TM Roh, Samsung’un tüketici elektroniğini kapsayan DX yani Device eXperience bölümünün başına geçerek CEO oldu. Bu bölüm; Galaxy telefonlar, TV’ler, giyilebilirler teknoloji ürünleri ve ev aletleri gibi kullanıcı odaklı ürünleri içeriyor.

Yarı iletken ve çip üretiminden sorumlu DS yani Device Solutions bölümünün başına ise Young Hyun Jun getirildi. Jun, DS liderliğine ek olarak şirketin ortak CEO’su oldu. Böylece Samsung, daha hızlı karar alma hedefiyle yeniden çift CEO modeline dönmüş oldu.

Teknoloji liderliğini güçlendirmek amacıyla Janghyun Yoon DX’in CTO’su ve Samsung Research başkanı olarak atanırken, Harvard’dan gelen Hongkun Park Samsung Advanced Institute of Technology’nin yeni başkanı oldu. Bu atamalar, Samsung’un yapay zekâ, ileri bilimler ve çip teknolojilerine yatırımını artırma planını yansıtıyor.

Samsung

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim