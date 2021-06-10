Samsung Dünyanın En Küçük 50 MP Kamera Sensörünü Duyurdu

Samsung, dünyanın en küçük 50 MP kamera sensörü olan ISOCELL JN1'i duyurdu. Çoğunlukla orta segment telefonlarda karşımıza çıkacak olan sensör, yakın zamanda piyasaya sürülebilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, son dönemde akıllı telefon sektörüne pek çok yüksek çözünürlüklü görüntü sensörü kazandırdı. Ancak artan çözünürlüğe paralel şekilde görüntü sensörlerinin boyutları da artıyor. Samsung'un yeni ISOCELL JN1 görüntü sensörü ise dünyanın en küçük 50 MP görüntü sensörü olarak üreticilere çok yönlü bir kullanım sunuyor.

Peki Samsung ISOCELL JN1, akıllı telefon üreticilerine tam olarak nasıl bir avantaj sağlayacak? Bildiğiniz gibi çoğu akıllı telefon ana kamerada yüksek çözünürlük sunarken telefoto, ultra geniş açı kamera ya da selfie kamerasında nispeten düşük çözünürlükler sunuyor. ISOCELL JN1 ise daha küçük bir görüntü sensörü olduğundan yukarıda saymış olduğumuz kameraların da tasarımdan feragat etmeden yüksek çözünürlüklü olabilmesini mümkün kılacak.

Tahmin edebileceğiniz gibi özelliği 'küçük' olmak olan bir görüntü sensörünün piksel boyutu de küçük oluyor. ISOCELL JN1, sektördeki en düşük piksel boyutu olan 0,64μm doğal piksel boyutuna sahip. Ancak bu denli küçük sensörler ışık alımı konusunda yetersiz kalacağından ISOCELL JN1, ISOCELL 2.0 teknolojisi ile dört pikseli birleştirip 1,28μm büyüklüğünde tek bir piksel gibi çalışmasını sağlayabiliyor ve bu sayede düşük ışık koşullarında dahi 12,5 MP çözünürlüklü kaliteli fotoğraflar çekebiliyor.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre ISOCELL JN1'in öne çıkan özellikleri arasında yüksek kontrastlı sahnelerde daha iyi dinamik aralık sağlayan Akıllı ISO, karanlık ortamlarda daha iyi odaklama için Çift Süper Faz Algılama, 4K 60FPS ve 1080p 120FPS video kaydı da bulunuyor.

Samsung, ISOCELL JN1'in şu anda seri üretimde olduğunu ifade ediyor ki bu, yakın zamanda bir akıllı telefonda görebileceğimiz anlamına geliyor. Yakın gelecekte orta seviye bir telefonda Samsung'un yeni görüntü sensörünü ana, geniş açı, telefoto ya da selfie kamerası olarak görmemiz son derece olası.