Her yıl şirketlerin ürünlerinin tasarımlarının değerlendirildiği iF Tasarım Ödülleri'nin bu yılki kazananları açıklandı. Samsung, toplamda 71 ödül kazandı. Şirketin 71 ödülünün 2 tanesi Altın Ödül.

Her yıl kendi alanlarındaki şirketlerin ürünlerinde sundukları tasarımların değerlendirildiği ve en iyi tasarımların açıklandığı iF Tasarım Ödülleri’nin bu yılki kazananları belli oldu. Bu yıl yarışmaya yapılan başvuru sayısı geçtiğimiz yıllardaki başvuru sayısını ardında bıraktı ve 10.000’i gördü. iF Tasarım Ödülleri 2021’e damgasını vuran isimlerden birisiyse Samsung Electronics oldu.

Güney Koreli teknoloji devi, iF Tasarım Ödülleri 2021’de toplamda 71 ödül aldığını açıkladı. Şirket, “Ürün Tasarımı” kategorisinde 2 tanesi Altın Ödül olmak üzere 36, “Profesyonel Konsept” kategorisinde 10, “İletişim Tasarımı” kategorisinde 11, “Paketleme Tasarımı” kategorisinde 5, ve “Kullanıcı Deneyimi”, “Kullanıcı Arayüzü” ve “Hizmet Tasarımı” kategorilerinde toplamda 9 ödül kazandı.

Samsung'un ödül kazandığı ürünler:

Samsung’a bu yıl Altın Ödül kazandıran ürünlerse BESPOKE AX9000N hava temizleyici cihazı ve BESPOKE City Color Edition oldu. Hava temizleyici cihaz, kullanıcıların ön panelinin tasarımını seçmelerine olanak sağladığından, BESPOKE City Color Edition panel koleksiyonuysa mutfak aletleri için sahip olduğu renk seçenekleriyle yarışmada ön plana çıktı.

Samsung Electronics’in ürün kategorisinde ödül kazanmayı başaran cihazları arasında QLED 8K televizyonu, The Premiere projektörü, WW8000T çamaşır makinesi ve DV8000T kurutma makinesi ve Galaxy Z Fold2 ve Galaxy Z Flip katlanabilir telefonları yer aldı. Şirket, ileri dönüşüme odaklanan “Eco-Packaging” paketlemesiyle de ödül kazanmayı başardı.

1953 yılından bu yana her yıl şirketlere ödül kazandıran iF Tasarım Ödülleri, 9 disiplin ve kategoride farklılaşma ve etkiyi içeren kriterlerine göre kapsamlı bir şekilde başvuruları değerlendiriyor. Bu yıl yapılan 10 bin başvuru, neredeyse her kıtadan 44 farklı ülkeden geldi. Her sektörden toplamda 75 ürüne Altın Ödül dağıtıldı.