Samsung, Yeni EVO Plus ve PRO Plus SD Kartlarını Duyurdu

Samsung, 256 GB'a kadar depolama kapasitesi ve 100MB/s'ye kadar transfer hızı sunan yeni EVO Plus ve PRO Plus SD kartlarını duyurdu. Samsung, yeni SD kartları ile özellikle fotoğrafçıları ve YouTuber'ları hedefliyor.

Günümüzde dijital ürünlerinin dahili depolama kapasiteleri yüzlerce GB boyutlara çoktan ulaşmış olsa da harici depolama birimleri popülerliğini korumaya devam ediyor. Özellikle de SD kartlar; kamera ya da akıllı telefondan bilgisayara onlarca GB’lık medya dosyaları aktarmak için son derece uygun çözümler olarak karşımıza çıkıyor.

Bellek teknolojileri sektörünün en büyük üreticilerinden Samsung, yüksek veri aktarım hızı ile özellikle fotoğrafçıları hedef alan yeni PRO Plus ve EVO Plus SD kart serilerini duyurdu. PRO Plus modelleri, kullanıcılara 100MB/s okuma, 90MB/s yazma hızı sunarken; özellikle fotoğrafçılar, görüntü yönetmenleri ve YouTuber’lar için kusursuz 4K video kaydı ve çoklu çekim desteği sunuyor.

Yeni Samsung EVO Plus SD kartlar ise 100MB/s okuma ve 90MB/s yazma hızına ek olarak 100MB/s veri transfer hızı da sunuyor ve videoları editlerken oynatma imkanı tanıyor. Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre PRO Plus ve EVO Plus SD kartlar artık yedi kat korumalı gövdeleri sayesinde x ışını, mıknatıs ve darbelerin yanı sıra düşme ve aşınmaya karşı da dayanıklılık sunuyor. Yeni SD kartlar beş metre yüksekliğe kadar düşmeye, 10 bin tak-çıkara kadar sağlamlık ve 10 yıl garantiye sahip.

Hem Samsung EVO Plus hem de PRO Plus, kullanıcılara 32 GB, 64 GB, 128 GB ve 256 GB kapasiteli seçenekler sunuyor. EVO Plus için fiyatlar sırasıyla 6,99 dolar (55 TL + vergiler), 12,99 dolar (103 TL + vergiler), 19,99 dolar (158 TL + vergiler) ve 39,99 dolar (317 TL + vergiler) olarak açıklanırken; PRO Plus için 9,99 dolar (79 TL + vergiler), 16,99 dolar (134 TL + vergiler), 25,99 dolar (206 TL + vergiler) ve 49,99 dolar (396 TL + vergiler) olarak açıklandı.