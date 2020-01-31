Samsung Galaxy A51’de Bluetooth Problemleri Yaşanıyor

Samsung’un 2020 Galaxy A serisinin ilk telefonu Galaxy A51 genel anlamda beğeni toplasa da bir sorunuyla kullanıcılarının tepkisini çekti. Kullanıcıların aktardıklarına göre telefona bağlanan Bluetooth ses cihazlarında gecikme ve takılmalar meydana geliyor.

Samsung’un 2020 Galaxy A serisinde yer alan ilk telefon olan Galaxy A51, çıktığı günden bu yana birçok kullanıcıdan olumlu yorumlar aldı. Cihaz, sunduğu kamera performansı ve genel performans anlamında takdir gördü ve fiyatına göre oldukça iyi sonuçlar çıkardı.

Ülkemizde yaklaşık 2.500 TL civarında satışa sunulan Galaxy A51’de ortaya çıkan bir sorunsa bazı kullanıcıları üzdü. Samsung’un kendi forumunda ve Members uygulamasında paylaşım yapan bazı kullanıcılar, cihazın Bluetooth’unda bir sorun olduğundan bahsetti.

Kullanıcılar, Samsung Galaxy A51'deki sorundan şikayetçi:

Yapılan birçok paylaşıma göre Samsung Galaxy A51’e Bluetooth ile bir ses cihazı bağlandığında seste gecikmeler ve takılmalar meydana geliyordu. Yapılan paylaşımlar altına gelen yorumlarda da birçok kullanıcı benzer bir problem yaşadığını dile getirdi.

Gönderiye cevap veren bazı kullanıcılar, problem için birkaç olası çözüm yolu paylaştı. Bluetooth önbelleğinin temizlenmesini önerenler olsa da yapılan hiçbir öneri kullanıcıların problemlerini çözemedi. Samsung Community’de bir kullanıcı, cihazın internet ve Wi-Fi bağlantısının kesilmesi durumunda sorunun ortadan kalktığını söyledi fakat diğer kullanıcılar bu çözümü internetsiz müzik dinleyemedikleri gerekçesiyle geçersiz buldu. Yani şu ana kadar kullanıcıların önerdiği hiçbir öneri kalıcı çözüm veremedi.

Samsung Community’de açılan başlığa yorum yapan bir moderatör, sorunu yazılım ekibine bildirdiğini söyledi. Moderatör, kullanıcılardan Samsung Members aracılığıyla rapor yollamalarını rica etti. Samsung’un Members platformunda da bu konuda birkaç başlık açıldı.

Samsung moderatörlerinden çözüm önerisi geldi:

Samsung Members’ta açılan başlıklarda da kullanıcılar aynı sorundan bahsediyordu. Members’ta bir başlık altına cevap yazan Samsung Forum moderatörü, soruna yönelik bir çözüm önerisinde bulundu fakat bu çözüm de bazı Samsung kullanıcılarında işe yaramadı.

Samsung Galaxy A51’de yaşanan bu problemin Android 10 ile mi yoksa cihazda bulunan yazılım ile mi ilgili olduğu henüz bilinmiyor ancak birçok kullanıcıya göre bu durum, Galaxy A51’deki yazılımdan kaynaklanıyor. Sorun, şu an güncel A515FXXU1ASL6 sürümünde geçerli durumda.