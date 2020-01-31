Xiaomi, Yeni Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Aldı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aldığı katlanabilir akıllı telefon patentlerine bir yenisi daha ekledi. Geçtiğimiz sene de çeşitli katlanabilir akıllı telefon tasarım patentleri alan şirket, bunların arasına bir yenisini daha ekledi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, katlanabilir akıllı telefonu için yeni bir tasarım patenti aldı. Söylentilere konu olan Mi MIX Fold’a ait olabilecek patent, Çin’in patent sertifika sitesi CNIPA’da ortaya çıktı.

Tasarımı Huawei Mate X’e benzeyen cihaz, oldukça geniş bir ekrana sahip. Açıldığında tablet büyüklüğüne ulaşan cihaz, katlandığındaysa normal bir akıllı telefon gibi görünüyor.

Xiaomi Mi MIX Fold'a ait olduğu düşünülen patent görseli:

Patent görsellerinde de görebileceğiniz gibi cihaz katlandığında ekran tamamen kapanmıyor. Cihazın kameralar için ayrılan kısmı, ekran katlandığında dışarıda kalıyor. 91mobiles’ta yer alan habere göre cihazda kıvrımlı bir ekran bulunuyor.

Tabii patenti alınan bu tasarımın, Xiaomi tarafından gerçeğe dönüştürüleceği henüz kesin değil. Şirket, geçtiğimiz sene de birkaç farklı tasarımın patentini almıştı. Dolayısıyla hangisinin kullanılacağı ve hayata geçirileceği belli değil. Burada ayrıca Xiaomi’nin hâlâ bir katlanabilir akıllı telefonun duyurusunu yapmadığını da belirtmemiz gerekiyor.

Katlanabilir akıllı telefon prototipi:

Çinli teknoloji şirketi, geçtiğimiz sene de katlanabilir akıllı telefonu için bir prototip göstermişti ancak o prototip, bu tasarımdan bir hayli uzaktı ve şirket, o prototipin tasarımının patentini de geçtiğimiz sene almıştı.

Tüm bunları düşününce, şirketin birkaç farklı katlanabilir akıllı telefon üzerinde çalışıyor olması da oldukça muhtemel. Şirketin çıkaracağı katlanabilir akıllı telefonun Xiaomi Mi MIX Fold olarak adlandırılmasına kesin gözüyle bakılsa da tasarımının nasıl olacağı hâlâ gizemini koruyor.

Cihazla ilgili gizemini koruyan tek şey tasarımı da değil. Şirketin çıkaracağı yeni katlanabilir akıllı telefonun donanım özelliklerinin nasıl olacağına dair de herhangi bir bilgi bulunmuyor.