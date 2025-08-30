Samsung'un gelecek yılın başında duyuracağı Galaxy S26 Ultra tüketicilere neler sunacak? Bu içeriğimizde Galaxy S26 Ultra hakkında bildiğimiz her şeye yakından bakacağız.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, gelecek yılın ocak veya şubat ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2026 model amiral gemisi telefonlarını duyuracak. Bu yıl radikal bir değişiklik yapacak şirket, Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra isimli modellerle karşımıza çıkacak. Galaxy S26 ile Galaxy S26+, 2026 yılı itibarıyla tarih olmuş olacak.

Peki serinin en güçlü telefonu olacak Samsung Galaxy S26 Ultra tüketicilere neler sunacak? Bu telefonun özellikleri ve tasarımı nasıl olacak? Bu içeriğimizde yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili tüm detaylara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan başlayalım.

Samsung Galaxy S26 Ultra:

Samsung Galaxy S26 Ultra tasarımı:

Samsung Galaxy S26 Ultra, önemli bir tasarım değişikliğine ev sahipliği yapacak. Samsung, bu akıllı telefonu önceki nesilden çok daha ince bir şekilde tasarlayacak. Kamera kurulumu, yeni bir adanın içerisine alınacak. Ayrıca 2026 model amiral gemisi telefon, S Pen desteğini kaldıracak. Samsung, telefonu inceltmek için ekrandaki bir katmanı Galaxy Z Fold7'de kaldırdı. Aynı durum, Galaxy S26 Ultra'da da yaşanacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra ekranı:

Samsung Galaxy S26 Ultra, daha önceki modellere bulunan 6.9 inç boyutlu Dynamic AMOLED 2X ekranla gelecek. 120 Hz tazeleme oranı ve 2K çözünürlük destekleyecek bu ekran, kullanıcılara pürüzsüz bir deneyim sunacak. CoE isimli yeni bir teknolojiyle gelecek Galaxy S26 Ultra ekranı, daha parlak ve daha verimli bir hâle dönüşecek. Üstelik bu teknoloji, ekran panelinin incelmesini sağlayacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra performansı:

Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da hangi işlemciyi kullanacağı şimdilik belli değil. Şirket, Exynos işlemci kullanımını bırakmıştı ancak bu durumun 2026 değişebileceği ifade ediliyor. Eğer bu gerçekleşirse Samsung'un 2026 model amiral gemisi telefonunda Exynos 2600 işlemci göreceğiz. Bu telefon, bazı pazarlarda ise Snapdragon 8 Elite 2 işlemciyle gelecek. İlk kez 16 GB'ye kadar RAM desteği ile gelecek telefon, 1 TB'ye kadar depolama alanı destekleyecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra kamerası:

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın kamera performansı, her zaman olduğu gibi yine büyük ses getirecek. Samsung, bu akıllı telefonda 200 MP çözünürlük sunan yeni bir ana kamera kullanacak. Sony tarafından üretilen bir sensöre ev sahipliği yapacak ana kamera, 50 MP telefoto kamera ile desteklenecek. Bu kamera, 5x optik yakınlaştırma desteği sunacak. Ultra geniş açılı kamerası da bulunacak telefonda yapay zekâ desteği de sunulacak.

Samsung Galaxy S26 Ultra yapay zekâ özellikleri:

Samsung'un 2026 model amiral gemisi telefonunda Galaxy AI özellikleri tam kapasite ile çalışacak. Kullanıcılar, bu noktada eksiksiz bir deneyim yaşayacaklar.

Samsung Galaxy S26 Ultra teknik özellikleri:

Ekran 6.9 inç, QHD+ çözünürlük, 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 veya Exynos 2600 RAM 12-16 GB Depolama 256-512-1024 GB Ön kamera 12 MP Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP + 12 MP Batarya 5.500 mAh'tan fazla

Samsung Galaxy S26 Ultra fiyatı:

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı şu an için gizemini koruyor. Bu noktada herhangi bir sızıntı bile yok. Hâl böyle olunca telefonun fiyatına ilişkin spekülasyon yapmak istemiyoruz. Konuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldıkça sizleri yeniden bilgilendireceğiz.