Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 Yanlışlıkla Listelendi! İşte Telefonun Tasarımı

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy A57 modeli Avrupa'da bir perakendeci tarafından yanlışlıkla listelendi. Telefonun tasarımı belli oldu.

Geçtiğimiz ay Galaxy S26 serisi modellerini tanıtan Samsung tarafında gözler artık daha uygun fiyatlı telefonların lansmanına çevrilmiş durumda. Yakın zamanda tanıtılması beklenen ve ülkemizde de çok satma potansiyeline sahip Galaxy A57 modeli de bunlardan biriydi. Telefon hakkında son zamanlarda birçok sızıntı görmüştük.

Şimdi ise Galaxy A57 hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Samsung’un orta segmentte konumlanacak bütçe dostu yeni telefonu, Avrupa’da bir perakendecinin yaptığı hatalı listelemeyle ortaya çıktı.

Galaxy A57 tasarımı böyle olacak

Listeleme, Galaxy A57 modelinin nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor. Görsellere baktığımızda telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip pil benzeri ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Önde ise** ince çerçeveli delikli ekran** bulunuyor. Ayrıca telefonun gri renk seçeneği de görülebiliyor.

Galaxy A57 modeli, 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. Exynos 1680 işlemci, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro kamera, 12 MP selfie kamerası, 45W destekli 5000 mAh pil, Android 16 tabanlı OneUI 8.5 işletim sistemi arayüzü de diğer beklediğimiz özellikleri arasında.