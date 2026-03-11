Tümü Webekno
Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 Yanlışlıkla Listelendi! İşte Telefonun Tasarımı

Samsung'un yakında tanıtacağı Galaxy A57 modeli Avrupa'da bir perakendeci tarafından yanlışlıkla listelendi. Telefonun tasarımı belli oldu.

Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57 Yanlışlıkla Listelendi! İşte Telefonun Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz ay Galaxy S26 serisi modellerini tanıtan Samsung tarafında gözler artık daha uygun fiyatlı telefonların lansmanına çevrilmiş durumda. Yakın zamanda tanıtılması beklenen ve ülkemizde de çok satma potansiyeline sahip Galaxy A57 modeli de bunlardan biriydi. Telefon hakkında son zamanlarda birçok sızıntı görmüştük.

Şimdi ise Galaxy A57 hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Samsung’un orta segmentte konumlanacak bütçe dostu yeni telefonu, Avrupa’da bir perakendecinin yaptığı hatalı listelemeyle ortaya çıktı.

Galaxy A57 tasarımı böyle olacak

sam1

Listeleme, Galaxy A57 modelinin nasıl bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor. Görsellere baktığımızda telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumuna sahip pil benzeri ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuna sahip bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Önde ise** ince çerçeveli delikli ekran** bulunuyor. Ayrıca telefonun gri renk seçeneği de görülebiliyor.

sam2

Galaxy A57 modeli, 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. Exynos 1680 işlemci, 6/8/12 GB RAM, 128/256 GB depolama, 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera, 5 MP makro kamera, 12 MP selfie kamerası, 45W destekli 5000 mAh pil, Android 16 tabanlı OneUI 8.5 işletim sistemi arayüzü de diğer beklediğimiz özellikleri arasında.

Samsung Galaxy

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Rockstar'ın Hapse Attırdığı Hacker'dan Korkutan Açıklama

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Chery Fiyat Listesi: Tiggo8'e Zam Geldi!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

Newcastle United-Barcelona Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Newcastle United-Barcelona Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com