Samsung Galaxy A70 serisi yıllar sonra geri dönüyor

Samsung’un 2022’den beri sessiz kalan Galaxy A70 serisini geri getireceği ortaya çıktı. Geekbench’te SM-A776B model numaralı yeni bir cihaz tespit edildi.

Samsung’un orta-üst segmentte popüler olan Galaxy A70 serisini 2022’de durdurmasının ardından, bu seriye ait yeni bir model uzun süredir çıkmamıştı. Ancak Geekbench’te SM-A776B model numarasıyla görünen cihaz, serinin geri döneceğinin sinyalini verdi.

Yeni model, Exynos 2400 temelli ve 8 çekirdekli “s5e8845” çipsetle geliyor. Bu işlemci, Galaxy S24 gibi amiral gemisi serilerde de kullanılıyor, bu da cihazın performans açısından iddialı olabileceğini gösteriyor.

Geekbench skoru tek çekirdekte 1.180, çoklu çekirdekte ise 3.536 puan. Cihazın test edilen versiyonunda 8 GB RAM bulunuyor ve Android 14 ile çalışıyor. Bu özellikler, orta-üst segmente konumlanacak güçlü bir telefon beklentisini artırıyor.

Galaxy A77 adıyla tanıtılması beklenen cihazın, A70 serisini yeniden canlandırıp canlandırmayacağı ise Samsung’un resmi açıklamasıyla netleşecek. Ama bu sızıntı, A70 serisinin hayranlarını heyecanlandırmak için yeterli.