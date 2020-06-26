Samsung'un Galaxy M01 Core Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı

Samsung'un aldığı yeni bir Wi-Fi sertifikası, şirketin "SM-M013F/DS" kodlu yeni bir telefon üzerinde çalıştığını gösterdi. Galaxy M01'in kırpılmış bir versiyonu olacak bu telefon, Galaxy M01 Core olarak isimlendirilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz haftalarda giriş seviye yeni telefonu Galaxy M01'i duyurdu. Ancak bu telefon, sahip olduğu donanım özelliklerine paralel olarak uygun bir fiyat etiketine sahip olmasıyla tüketicilerin beğenisini kazanmıştı. Şimdiyse yeni bir gelişme yaşandı ve Samsung'un, Galaxy M01'in farklı bir versiyonu olacak "Galaxy M01 Core" üzerinde çalıştığı açığa çıktı.

Samsung'un yeni akıllı telefonunun Wi-Fi sertifikası ortaya çıktı ve sertifikaya göre Samsung, Galaxy M01 Core'u "SM-M013F/DS" olarak kodlamış durumda. Telefon için alınan sertifika, Galaxy M01 Core'un sadece Wi-Fi detayları ile ilgili bir sahibi olmamızı sağlıyor. Telefonun diğer teknik özellikleri ve tasarımı, ne yazık ki Wi-Fi sertifikasında görülemiyor.

Samsung Galaxy M01 Core için alınan Wi-Fi sertifikası

Wi-Fi sertifikasına göre Samsung Galaxy M01 Core, Android 10 işletim sistemiyle çalışacak. Kullanıcılar, bu akıllı telefonda Wi-Fi Direct özelliğini kullanabilecekler ve cihaz, Wi-Fi b/g/n desteğine sahip olacak. Tüm bunlara ek olarak bu akıllı telefonda çift SIM girişi de olacak. Beklentiler, bu telefonla çok kısa bir süre içerisinde tanışabileceğimiz yönünde.

Samsung, Galaxy A01 için de Core versiyon üretmişti. Şirket, Galaxy A01'in bazı özelliklerini kırpıp, bu akıllı telefonu daha da uygun fiyatlı hale getirerek Galaxy A01 Core'u oluşturmuştu. Dolayısıyla Galaxy M01 Core da Galaxy M01'in sadeleştirilmiş bir versiyonu olacak. Ancak Galaxy M01'in zaten düşük olan özelliklerini göz önünde bulundurduğumuzda, Galaxy M01 Core'un daha ne kadar alt seviyede bir cihaz olacağını sorgulamadan edemiyoruz.