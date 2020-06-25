Samsung Galaxy Note20+'ın Kılıfları Ortaya Çıktı

Samsung'un, ağustos ayında yeni amiral gemilerinden biri olacak Galaxy Note20+'ı çıkartması bekleniyor. Şimdi de Galaxy Note20+'ın kamera tasarımını gözler önüne seren kılıflar ortaya çıktı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çıkardığı telefonlarla sektörü domine etmeyi başaran birkaç şirketin arasında bulunuyor. Çıkardığı ürünlerle oldukça geniş bir ürün gamı oluşturarak her bütçeye hitap etmeyi başaran şirket, yeni amiral gemileri üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Bu telefonlardan biri olan ve ağustos ayında duyurulması beklenen Galaxy Note20+ hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Daha önce ortaya çıkardıklarıyla oldukça güvenilir bir kaynak hâline gelen Ice Universe, Weibo hesabından paylaştığı fotoğraflarla Galaxy Note20+'ın tasarımını büyük ölçüde ortaya koydu. Ice Universe, Galaxy Note20+'a ait olan kılıfları ortaya çıkararak cihazın Galaxy S20+'a göre daha çekici olan dış dizaynını gözler önüne sermeyi başardı. Gelin bu kılıflara daha yakından bakalım.

Galaxy Note20+'ın kamera tasarımını gösteren kılıflar:

Kılıfa baktığımız zaman ilk göze çarpan kamera kurulumu, birçok kişiye tanıdık geliyor. Bu kamera kurulumu için boş bırakılmış alan, ToF sensörünün ve LED flaşın yanı sıra üç ayrı kamerayı akıllara getiriyor. Kılıfın alt tarafını göz önüne alırsak; S Pen, USB Type-C, mikrofon ve hoparlör için ayırılmış kesikli alanlar dikkat çekiyor. S Pen için ayırılan girişin sağ taraf yerine solda olması en büyük değişiklik olarak karşımıza çıkıyor.

Artık telefonlarda genellikle kulaklık girişi yer almadığından dolayı Galaxy Note20+'ın kılıfında da kulaklık girişi için herhangi bir kesik oluşturulmamış. Bu, ilk başta bazı teknoloji tutkunlarını hayal kırıklığına uğratsa da USB Type-C girişi sayesinde kullanıcıların kulaklık girişine ihtiyacı kalmıyor.

Galaxy Note20+'ın özellikleri henüz duyurulmamış olsa da telefon hakkında bazı iddialar bulunuyor. Cihazın; 108 MP'lik ana kamerayı, 13 MP'lik periskop telefoto sensörünü ve 12 MP'lik ultra geniş açılı lensi bünyesinde barındıracağı düşünülüyor. Galaxy Note20+'ın 4.500 mAh'lik bir bataryayla birlikte geleceği de söylenenler arasında.